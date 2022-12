Vandenbempt over Messi: "Nu titel van allergrootste ooit krijgen"

Peter Vandenbempt geniet van wat Lionel Messi met Argentinië op het WK allemaal laat zien.

Lionel Messi drukt meer dan ooit zijn stempel op Argentinië, al hadden ze toch wat geluk nog om afstand te nemen van Kroatië. “Na een - voor mij betreft - discutabele penalty en lucky goal”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza. “Kroatië was verrast en de wedstrijd eigenlijk gespeeld.”

Lionel Messi koos zorgvuldig zijn grote momenten uit. “Vorige grote toernooien waren altijd een grote ontgoocheling voor Messi. Nu zien we een hele andere kapitein, die op oorlogspad is. Zeker in de knock-outfase is hij telkens bepalend geweest.”

En daar mag wat tegenover staan voor Vandenbempt. “Messi is zen, de grote leider van dit Argentinië en is vastberaden om in de voetsporen te treden van zijn illustere voorgangers. Wat mij betreft, mag hij de titel van allergrootste ooit nu al krijgen, maar hij moet nog één ding doen voor zijn land: het - na 6 finales met Messi - naar de 7e hemel loodsen met de wereldtitel.”