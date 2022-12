Bondscoach van Kroatië wil contract helemaal uitdoen

Kroatië zal het op het WK in Qatar hoe dan ook slechter doen dan vier jaar geleden. Toen verloor het de finale.

Met de nederlaag in de halve finale kan Kroatië nog maximaal de derde plek pakken op het WK in Qatar. Vier jaar geleden werd de ploeg nog tweede.

Bondscoach Zlatko Dalic staat al sinds 2017 aan het hoofd van de ploeg. Zijn contract loopt nog en dat wil de 56-jarige trainer ook uitdoen.

“Ik doe gewoon voort. Mijn contract loopt nog tot het EK van 2024 en ik wil Kroatië naar Duitsland loodsen”, liet hij weten na afloop van de wedstrijd.

“We beschikken over een schitterende generatie die nog tot het eerstvolgende EK zal meegaan. We bereiken twee keer op rij de halve finales op het WK. Een gouden medaille had de kroon op het werk geweest.”