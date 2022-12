Schaarsgeklede ex-miss Kroatië kreeg honderden privéberichten, ook van spelers: "Ik ben niet geïnteresseerd!"

Ivana Knoll heeft dit WK wel voor een opgemerkte verschijning gezorgd op het WK. De voormalige Miss Kroatië kwam in schaarsgeklede toestand aan op de wedstrijden van haar land en trok menige blik, blijkbaar ook van de spelers.

Knoll kreeg tientallen huwelijksverzoeken in haar privéberichten en daarnaast ook berichtjes van een aantal spelers die actief waren op het WK, aldus MailOnline. Het 26-jarige model kreeg op het WK elke dag 200.000 volgers erbij en zit nu aan 2,7 miljoen volgers. Maar volgens haarzelf was ze geschokt omdat sommigen dachten dat ze 'gemakkelijk' was.

Verschillende spelers stuurden haar om 'eens samen te komen', maar Ivana antwoordde: "Ik ben hier enkel om plezier te maken met iedereen. Ik denk dat mensen me graag hebben omdat ik er goed uit zie. Maar ik heb geen interesse in afspraakjes. Mijn bedoeling is om mensen te laten glimlachen, dat is alles."