🎥 Argentijnse journaliste beroert Messi tot tranen: "Er is nu al één ding dat niemand je meer kan afnemen"

De Argentijnse journaliste Sofi Martinez Mateos heeft Lionel Messi tot tranen toe beroerd. Na de gewonnen halve finale tegen Kroatië had ze niet alleen vragen, maar ook een statement te maken. En dat liet de superster allesbehalve onberoerd.

"Het laatste wat ik je wil zeggen is geen vraag, meer een statement. Er komt een WK-finale aan en ook al willen we allemaal die beker winnen, er is nu al één ding dat niemand jou nog kan afnemen, en dat is wat je elke Argentijn hebt gegeven. Er is geen enkel kind dat jouw shirt niet heeft. Of dat nu het origineel is, een replica of een denkbeeldig shirt", zei ze tegen een verlegen Messi.

"Je hebt de levens van iedereen geraakt. Dat is groter dan een WK. Het is een bedankje voor een moment van geluk dat zo groot is, dat je aan zoveel mensen hebt gegeven. Bedankt aanvoerder', besloot Mateos.