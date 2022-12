Wesley Sonck heel duidelijk over penalty voor Argentinië

Argentinië plaatste zich als eerste voor de finale van het WK voetbal in Qatar. Het won met 3-0 van Kroatië.

Argentinië opende de score met een strafschop. Julian Alvarez kwam in botsing met doelman Dominik Livakovic. Op het eerste zicht een penalty, al was het achteraf bekeken voor velen toch maar een goedkope strafschop.

Dat was niet in het minst het oordeel van Wesley Sonck. “Neen, het is geen penalty”, zei hij in Villa Sporza. “Alvarez wil afwerken, maar mist zijn poging. Hij wil hem naast de doelman leggen en botst op Livakovic.”

“De keeper doet niets speciaals en met Dejan Lovren was er ook nog een verdediger. Livakovic maakt zich gewoon breed. Het is te goedkoop gegeven. Het was geen fout.”