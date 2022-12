Modric gunt het Messi nu, maar ook... "Ik kan niet geloven dat het een penalty was"

Het heeft niet mogen zijn voor Luka Modric. De 37-jarige middenvelder hoopte zijn internationale loopbaan af te sluiten met een grote prijs met zijn land, maar Argentinië toonde zich te sterk. Achteraf had hij wel kritiek op de scheidsrechter, maar ook lof voor Lionel Messi.

"Het heeft helaas niet zo mogen zijn, maar we moeten ons herpakken, herstellen en hopen de troostfinale om de derde plaats te winnen", zei hij bij Olé. "Natuurlijk is er nu verdriet, we wilden zo graag naar de grote finale. Maar we moeten Argentinië feliciteren."

Scheidsrechter Orsato zal wel niet te veel meer in Kroatië moeten langsgaan. Die kende Argentinië een toch wel lichte penalty toe voor de openingsgoal. "We hadden op dat moment alles onder controle, maar de strafschop veranderde alles. Ik kan ook niet geloven dat het een penalty was: de spits schiet en botst daarna pas op onze keeper", aldus Modric.

De troostfinale wordt volgens hem wel geen straf. "We hebben al een geweldig WK achter de rug en nu staat er voor ons een bronzen medaille op het spel in de komende wedstrijd. We moeten ons goed voorbereiden, want een derde plek is ook een groot succes voor ons."

En hij gunt generatiegenoot Lionel Messi de titel. "Ik hoop dat Messi dit WK gaat winnen met zijn land. Hij is de beste speler aller tijden en verdient de wereldtitel."