🎥 Buenos Aires ontploft bij het openingsdoelpunt van Lionel Messi

Niet alleen de fans in het stadion bouwde een feestje bij het openingsdoelpunt van Lionel Messi, maar ook in Buenos Aires gaan de fans uit hun dak.

Lionel Messi die het openingsdoelpunt maakt voor Argentinië. Mooier kan het sprookje voor de Argentijnen niet zijn. De fans in het stadion gingen uit hun dak, maar dat deden de fans ook in Buenos Aires.

Heel de stad schreeuwt en juigt uit blijdschap met het doelpunt dat Argentinië op weg zetted naar een historische WK-finale. Want de kans is heel groot dat dit Lionel Messi zijn laatste kunstje zal op een wereldbeker. Het is al sinds 1986 geleden dat Argentinië nog eens wereldkampioen werd. Nu zondag krijgen ze de kans om te herhalen.