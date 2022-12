Is het wel 'The last dance' voor Messi? "Werpt zich steeds meer op als leider" en "Wie niet moet meeverdedigen kan langer mee"

Meer dan ooit is Lionel Messi dé patron van Argentinië. Op weg naar eremetaal en een wereldtitel, om zo in de voetsporen te treden van Diego Maradona.

"Voor het eerst laat Messi zich zien als de grote leider van Argentinië, werpt hij zich op als de leider", aldus Youri Mulder in Villa Sporza.

"Zoals Maradona deed in 1986 en 1990. Alle jongens gaan naar hem toe, voor de wedstrijd komt hij ook als eerste het veld op - vroeger was dat anders. Hij is de grote man bij Argentinië, veel meer dan het ooit geweest is."

Last Dance?

"Er is er maar eentje die dat op die manier kan. Tegen Gvardiol een paar leuke acties - zo kort wegdraaien, links rechts - en dan goed achteruit leggen. Alvarez vult de rol om samen te spelen met Messi vanuit bescheidenheid wel goed op ook", pikte Gert Verheyen ook in. "Het is voor heel weinigen weggelegd."

Rest de vraag: is dit wel The Last Dance? Tijdens het WK in 2026 wordt hij net 39. "Iemand die niet moet verdedigen, kan natuurlijk langer mee."