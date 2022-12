Kroatische krant spreekt ook van complottheorie: "Oneerlijk en onaanvaardbaar"

De nederlaag in de halve finale van het WK in Qatar tegen Argentinië is duidelijk hard binnengekomen in Kroatië.

De pers staat echter de volle 100 procent achter het team en spreekt ook van een complot om Argentinië aan de wereldtitel te helpen. “Tegen dit soort Messi en met deze scheidsrechter Orsato kon het niet”, was de titel in sportkrant Sportske Novosti heel duidelijk. “Hoewel ik normaal gezien niet in complottheorieën geloof, moet ik zeggen dat wat Pepé eerder zei logisch begint te worden. Dat Argentinië echt favoriet is. De penalty was er geen. Het kan enkel een overtreding op doelman Livakovic zijn geweest”, klinkt het. En het gaat verder. “Het is erg om getuige te zijn van zo een ongelofelijke beslissing van de scheidsrechter. Dit heeft een directe impact op het resultaat. Oneerlijk en onaanvaardbaar.”