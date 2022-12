Jongen van 14 jaar overlijdt in Montpellier in nasleep van Marokko-Frankrijk

In Montpellier in het zuiden van Frankrijk is een 14-jarige jongen omgekomen in de rand van de halve finale tussen Marokko en Frankrijk.

Heel wat Marokkaanse supporters kwamen op straat na de verloren halve finale tegen Frankrijk. Op beelden is te zien dat een groepje jongeren een witte wagen omsingelt. Eén van hen trekt een Franse vlag uit de auto. De chauffeur reageert in paniek en schiet vooruit, raakt een jongen en rijdt weg. Volgens de politie gaat het om een vrouw die zich bedreigd voelde en wilde vluchten voor de relschoppers. De aangereden jongen werd naar het ziekenhuis overgebracht maar overleed even later aan zijn verwondingen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de feiten.