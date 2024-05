"Gezonde stress omzetten in positieve energie": volg Deinze - Lommel met ons LIVE en op de voet!

KV Kortrijk wist zich zaterdag te plaatsen voor de barragematch om in de Jupiler Pro League te blijven. Zondag weet het wie de tegenstander zal worden: Deinze of Lommel. Die gaan er een spannende namiddag van maken.

Zondagnamiddag vanaf 16 uur spelen Deinze en Lommel in de finale van de Promotion Play-off voor een ticket voor de barragematch tegen Kortrijk. In de heenwedstrijd vorige week in Limburg werd 1-1 gelijkgespeeld.

Alles of niets voor Deinze en Lommel

En dus is alles nog mogelijk voor beide ploegen. "Hier en daar zal er misschien wat stress zijn", aldus coach Hans Somers van Deinze vooraf tegen AVS. "Stress kan ook gezonde stress zijn en voor positieve energie zorgen."

"We hebben het thuisvoordeel, dat is misschien het enige voordeel. We moeten de volle focus tonen en er vol voor gaan." De club beseft dat het geschiedenis kan schrijven en voor het eerst in 98 jaar naar de Jupiler Pro League kan gaan.

Geschiedenis schrijven?

Maar ook Lommel droomt van een terugkeer naar het hoogste niveau. "We zijn gretig om door te zetten", klonk het daar vorige week al. Te beginnen dus tegen Deinze en dan ook nog even tegen Kortrijk als het kan.

De wedstrijd begint om 16 uur in de Dakota-Arena in Deinze. Wij zullen ook deze week present tekenen in het stadion om u van een liveverslag, een wedstrijdverslag en diverse reacties te voorzien. Volg het dus op de voet!