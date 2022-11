OH Leuven brengt forfaitscore op het bord en plaatst zich zonder problemen voor achtste finales Beker van België

Voor OH Leuven was het zaak om zich niet in de problemen te laten leggen en de achtste finales van de Beker van België niet te laten ontsnappen. Dat gebeurde ook niet: de troepen van Marc Brys legden er vijf in het mandje.