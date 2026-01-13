Datum: 13/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Bosuil

LIVE: La Louvière laat zich niet doen op de Bosuil

Vooraleer de competitie zich na een winterstop opnieuw op gang trekt staan de kwartfinales van de Beker van België op het menu. Dinsdagavond kijken Antwerp en La Louvière mekaar in de ogen met een ticket voor de halve finale als inzet.

Tijd   70' 46" 
Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
65
 Vervangen Marwan Al-Sahafi
Ingevallen Anthony Valencia
65
 Vervangen Christopher Scott
Ingevallen Daam Foulon
65
  Gele kaart voor Kiki Kouyaté
63
 Lamego met prachtige tackle
In de omschakeling na die kopbal op de paal sprint Kerk het halve veld over. Hij lijkt zich ook te ontdoen van Lamego maar die brengt in allerijl nog redding met een prachtige tackle. De Bosuil wilt een strafschop maar zowel Nathan Verboomen en de VAR wijken niet, terecht
62
 Maisonneuve tegen de paal!
De score is gelijk en ook het aantal ballen tegen het doelhout is nu gelijk! Maisonneuve kopt een verre inworp meteen richting doel. De bal gaat richting verste hoek, Nozawa is geklopt maar de bal gaat tegen de paal
60
 Een lange bal schiet bijna door tot bij Kerk maar hij kon een laatste verdediger niet van zich af schudden
55
 Maisonneuve komt maar net hoog genoeg met zijn voet om de pass richting Janssen eruit te halen. De Nederlander stond klaar om af te werken in de 16
51
 La Louvière is beter uit de kleedkamer gekomen dan Antwerp. Echt doelgevaar is er nog niet van gekomen maar ze tonen meer lef
49
 Even een flipperkastfase in de 16 van Antwerp. Uiteindelijk kan niemand afwerken en Van Den Bosch ontzetten, dat was toch even warm
47
  Gele kaart voor Jerry Afriyie


Scheidsrechter 		Rust


45+1

Goal 		Doelpunt van Pape Moussa Fall (Jordi Liongola)
Eén kans, één goal! Niet toevallig valt La Louvière opnieuw aan vanop de linkerflank. Fall haakt af en wordt helemaal alleen gelaten aan het penaltypunt. Liongola bedient de aanvaller die de bal van dichtbij in doel schiet
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
44
 La Louvière krijgt een vrije trap om eens gevaar te creëren. De bal gaat redelijk kort richting Benavides aan de rand van de 16 maar die mist zijn controle volledig. Het gaat snel naar de overkant waar De Schrevel de bal uit zijn 16 wegtrapt voor de neus van Kerk
40
 Scott lokt nogal opzichtig een fout uit maar daar trapt Verboomen niet in waardoor de bezoekers omschakelen. Kouyaté werkt de lange bal spectaculair weg met een omhaal. Even later glijdt Janssen gretig op de bal en dribbelt Kerk zich knap vrij. De Bosuil schiet wakker
38
 Het is duidelijk dat het net winterstop is geweest. Beide ploegen proberen wel maar komen niet echt vaak tot goed voetbal. Hopelijk komt de motor snel opnieuw op toerental
35
 Benavides krijgt de vrije trap van Janssen tegen zijn hoofd en moet bekomen
33
  Gele kaart voor Djibril Alain Lamego
Lamego doet wel teken dat hij de bal heeft maar de manier waarop hij hier de bal wilt veroveren met de voet vooruit kan toch niet echt door de beugel
27
 Nozawa heeft meer moeite dan verwacht met een schot van Liongola. Hij laat de arm op zijn handen stuiten en heeft dan geluk dat er niemand van La Louvière klaar staat om de bal in doel te verwerken
23
 Kerk is gaan zitten en heeft verzorging nodig. Dat zou pas een aderlating zijn voor Antwerp...
20
 Somers op de paal!
Antwerp had zijn schaapjes na twintig minuten bijna zo goed als op het droge! Een diepe pass van Janssen komt een gelukje tot bij Somers die oog in oog komt te staan met De Schrevel maar hij trapt op de paal! In de rebound brengt De Schrevel wel redding op de poging van Kerk
16
 Benavides wilt voor de bezoekers reageren en komt vanop rechts naar binnen om uit te halen maar trapt op zijn eigen ploegmaat Afriyie die neerligt in de 16
12

Goal 		Doelpunt van Gyrano Kerk (Thibo Somers)
Een heel mooie aanval van Antwerp die even mooi afgerond wordt! Janssen knokt zich aan de middellijn bij de bal en verstuurt dan een prima crosspass naar rechts. Somers ziet Kerk diep lopen en steekt de bal diep naar Kerk en die kruist de bal voorbij De Schrevel in de bovenhoek
10
 Kouyaté kopt een verre inworp van Somers door richting centrum. Van Den Bosch zet er van dichtbij zijn voet tegen maar kan de bal niet laag houden
8
 Ook La Louvière steekt zijn neus aan het venster via de linkerflank. De voorzet is echter te scherp en gaat tegen het zijnet
6
 Het eerste schot tussen de palen is ook van Antwerpse makelij. Benitez krijgt de bal afgelegd maar kraakt zijn schot. De Schreven pakt eenvoudig
2
 Kerk met een schotje van ver voor het eerste doelgevaar. Nauwelijks het noteren waard eigenlijlk
1
 Antwerp - La Louvière: 0-0
Antwerp (Antwerp - La Louvière)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Yuto Tsunashima - Kiki Kouyaté - Zeno Van Den Bosch - Thibo Somers - Mauricio Benítez - Xander Dierckx - Christopher Scott - Marwan Al-Sahafi - Vincent Janssen - Gyrano Kerk
Bank: Kobe Corbanie - Daam Foulon - Dennis Praet - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Andreas Verstraeten - Gerard Vandeplas

La Louvière (Antwerp - La Louvière)
La Louvière: Celestin De Schrevel - Dario Benavides - Yllan Okou - Maxence Maisonneuve - Jordi Liongola - Djibril Alain Lamego - Sami Lahssaini - Samuel Gueulette - Joël Ito - Jerry Afriyie - Pape Moussa Fall
Bank: Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Alexis Beka Beka - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Noah Makembo-Ntemo - Marcos Hernán Peano - Sekou Sidibe - Soumaela Traore
Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' -
Tsunashima Yuto 90' -
Kouyaté Kiki   90' -
Van Den Bosch Zeno 90' -
Somers Thibo A 90' -
  • Assists: 1
Benítez Mauricio 90' -
Dierckx Xander 90' -
Scott Christopher 65' -
Al-Sahafi Marwan 65' -
Janssen Vincent 90' -
Kerk Gyrano 90' -
  • Goals: 1
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Foulon Daam 25' -
Praet Dennis 0'  
Babadi Isaac 0'  
Valencia Anthony 25' -
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Vandeplas Gerard 0'  
 

La Louvière La Louvière
De Schrevel Celestin 90' -
Benavides Dario 90' -
Okou Yllan 90' -
Maisonneuve Maxence 90' -
Liongola Jordi A 90' -
  • Assists: 1
Alain Lamego Djibril 90' -
Lahssaini Sami 90' -
Gueulette Samuel 90' -
Ito Joël 90' -
Afriyie Jerry   90' -
Moussa Fall Pape 90' -
  • Goals: 1
Bank
Gillot Nolan 0'  
Lutonda Thierry 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime 0'  
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Peano Marcos Hernán 0'  
Sidibe Sekou 0'  
Traore Soumaela 0'  

Vooraf

LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?
Foto: © photonews

Vooraleer de competitie zich na een winterstop opnieuw op gang trekt staan de kwartfinales van de Beker van België op het menu. Dinsdagavond kijken Antwerp en La Louvière mekaar in de ogen met een ticket voor de halve finale als inzet.

La Louvière met lift aan het zakken

Met ook nog Club Brugge, Union, Anderlecht en KAA Gent in de trommel had Antwerp het slechter kunnen treffen. Met ook nog Dender in diezelfde trommel misschien nog net iets beter, alhoewel.

De laatste zege van Les Loups dateert al van 2 november. Verder is het al 7 speeldagen op een rij niet gelukt om met de drie punten te gaan lopen, enkel Zulte Waregem doet slechter in de Jupiler Pro League. La Louvière staat in de competitie op de 14e plaats en heeft dus dringend zeges nodig om daar weg te raken, al is de beker een totaal andere competitie.

In die bekercompetitie versloeg La Louvière in de vorige rondes Beerschot en KSK Heist telkens met 1-2. Tweemaal een zege op verplaatsing dus, kunnen ze dat kunststukje herhalen bij de buren van Beerschot op de Bosuil?

Antwerp met lift aan het stijgen

Antwerp heeft na een zeer wisselvallig seizoen duidelijk zijn zinnen gezet op de beker. In de competitie stond het op een gegeven moment pas 15e om nu opnieuw mee te doen voor de top 6. Die ambitie willen ze nog niet uitspreken want geef toe, bekerwinst en geen top 6 is toch beter dan geen bekerwinst en een zesde plaats?

Bij La Louvière was het de laatste zege die dateerde van november, bij Antwerp is dat de laatste nederlaag en ook laatste wedstrijd onder Stef Wils die op een sisser eindigde. Antwerp zit in de lift en wil van die lift gebruik maken om alles op zijn pad uit de weg te ruimen, te beginnen met La Louvière in de kwartfinales van de beker.

Lukt het Antwerp om door te stoten naar de halve finale waar Anderlecht of Gent op hen wacht? Volg het vanaf 20u30 LIVE bij Voetbalkrant.

