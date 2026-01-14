Datum: 14/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Florent Beeckmanstadion

LIVE: Wat kan Dender nog tegen Union SG?

Voor Dender en Union ligt de weg naar de finale plots wat meer open na de uitschakeling van Club Brugge door Charleroi. De thuisploeg wil graag stunten in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar, ook voor Union komen er zware en belangrijke maanden aan. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Tijd   70' 47" 
69
 Vervangen Alireza Jahanbakhsh
Ingevallen Roman Kvet
66
 Toshevski nog eens met een poging. Het zit hem toch allemaal niet mee op dit moment.
63
 Union zit nog steeds in een zetel te spelen. Ze moeten niet eens doordrukken om de thuisploeg af te houden.
62
 Vervangen Mohamed Berte
Ingevallen Bruny Nsimba
62
 Vervangen Nathan Rodes
Ingevallen Luc Marijnissen
62
 Vervangen Nail Moutha-Sebtaoui
Ingevallen Marsoni Sambu
61
 Vervangen Promise David
Ingevallen Kevin Rodriguez
60
 Uur ver. Het wisselen kan gaan beginnen.
60
 Vervangen Raul Florucz
Ingevallen Kevin Rodriguez
57
 Onder meer Biondic staat klaar om in te vallen. Hij gaat zo meteen zijn debuut maken.
54
 Dender gelooft er wel in in deze tweede helft en probeert aan te vallen. Union wel in een zetel.
51
 Dender vraagt om een strafschop na handspel, maar dat wordt weggewuifd.
49
 Union heeft alles onder controle. Dender moet gaan komen.
46
 De bal rolt opnieuw in Denderleeuw!
45+20
 Meteen rusten. 0-2 voor Union SG, dat lijkt een zware berg te worden voor de thuisploeg.


Scheidsrechter 		Rust


45
 We verwachten niet te veel extra minuten.
42
 Krijgen we nog iets voor de koffie? Of is de wedstrijd al helemaal gespeeld?
40

Goal 		Doelpunt van Kamiel Van de Perre (Anouar Ait El Hadj)
39
 Plots gaat het snel voor Union SG. El Hadj tot bij Van de Perre en die schuift de 0-2 tegen de touwen!
36
 We kabbelen stilaan richting rust. Krijgen we nog iets voor de koffie?
33
 Corner nummer tien. Die levert niets op, al was Toshevski opnieuw bij de pinken.
31
 Union kan nu wat meer achterover leunen. Het moet niet per se, terwijl Dender weinig vermag in deze fase.
29
 Halfuurtje ver. Union SG begint nog wat meer door te drukken!
26
 Werk aan de winkel voor Dender!
23
 Promise David zorgde voor de voorsprong. Is Union nu helemaal los? Voorlopig nog niet helemaal.
21
 Wel een mooi goaltje van Promise David, dat moeten we erbij zeggen.
20

Goal 		Doelpunt van Promise David (Raul Florucz)
19
 Eerste kans en meteen prijs voor Union!
16
 Kwartier ver. Dender mag nog steeds dromen van een stunt tot op heden.
13
 Promise David met de kans. Hij kapt naar binnen, de opvolging is te weinig.
9
 Corner na corner, maar geen goals.
7
 Toshevski springt heel hoog, maar afwerken zit er net niet in.
5
 Dat is al de vierde corner. Zo gaat het snel.
3
 Union trekt meteen ten strijde. Bij Dender staat er met Gallon een nieuwe doelman onder de lat.
1
 FCV Dender EH - Union SG: 0-0
1
 De bal rolt in Denderleeuw!

Vooraf
FCV Dender EH FCV Dender EH
Viltard Malcolm 90' -
Berte Mohamed 62' -
Gallon Gauthier 90' -
Goncalves Bryan 90' -
Hrnčár David 90' -
Jahanbakhsh Alireza 69' -
Mbamba Noah 90' -
Moutha-Sebtaoui Nail 62' -
De Fougerolles Luc 90' -
Rodes Nathan 62' -
Toshevski David 90' -
Bank
Fortin Louis 0'  
Marijnissen Luc 28' -
Dion Moïse Sahi 0'  
Koton Krzysztof 0'  
Kvet Roman 21' -
Cools Kobe 0'  
Daali Amine 0'  
Sambu Marsoni 28' -
Nsimba Bruny 28' -
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' -
Mac Allister Kevin 90' -
Burgess Christian 90' -
Barry Mamadou Thierno 90' -
Khalaili Anan 90' -
Rasmussen Mathias 90' -
Van de Perre Kamiel 90' -
  • Goals: 1
Smith Guilherme 90' -
Ait El Hadj Anouar A 90' -
  • Assists: 1
Florucz Raul A 60' -
  • Assists: 1
David Promise 60' -
  • Goals: 1
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 0'  
Rodriguez Kevin 30' -
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Sykes Ross 0'  
Patris Louis 0'  
Leysen Fedde 0'  
Beker van België

 Kwart Finales
Charleroi Charleroi 2-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 2-1* La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 15/01 KAA Gent KAA Gent
