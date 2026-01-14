LIVE: Wat kan Dender nog tegen Union SG?

69

Alireza Jahanbakhsh

Roman Kvet





66

Toshevski nog eens met een poging. Het zit hem toch allemaal niet mee op dit moment.



63

Union zit nog steeds in een zetel te spelen. Ze moeten niet eens doordrukken om de thuisploeg af te houden.



62

Mohamed Berte

Bruny Nsimba





62

Nathan Rodes

Luc Marijnissen





62

Nail Moutha-Sebtaoui

Marsoni Sambu





61

Promise David

Kevin Rodriguez





60

Uur ver. Het wisselen kan gaan beginnen.



60

Raul Florucz

Kevin Rodriguez





57

Onder meer Biondic staat klaar om in te vallen. Hij gaat zo meteen zijn debuut maken.



54

Dender gelooft er wel in in deze tweede helft en probeert aan te vallen. Union wel in een zetel.



51

Dender vraagt om een strafschop na handspel, maar dat wordt weggewuifd.



49

Union heeft alles onder controle. Dender moet gaan komen.



46

De bal rolt opnieuw in Denderleeuw!



45+20

Meteen rusten. 0-2 voor Union SG, dat lijkt een zware berg te worden voor de thuisploeg.



45

We verwachten niet te veel extra minuten.



42

Krijgen we nog iets voor de koffie? Of is de wedstrijd al helemaal gespeeld?



40



Doelpunt van Kamiel Van de Perre (Anouar Ait El Hadj)





39

Plots gaat het snel voor Union SG. El Hadj tot bij Van de Perre en die schuift de 0-2 tegen de touwen!



36

We kabbelen stilaan richting rust. Krijgen we nog iets voor de koffie?



33

Corner nummer tien. Die levert niets op, al was Toshevski opnieuw bij de pinken.



31

Union kan nu wat meer achterover leunen. Het moet niet per se, terwijl Dender weinig vermag in deze fase.



29

Halfuurtje ver. Union SG begint nog wat meer door te drukken!



26

Werk aan de winkel voor Dender!



23

Promise David zorgde voor de voorsprong. Is Union nu helemaal los? Voorlopig nog niet helemaal.



21

Wel een mooi goaltje van Promise David, dat moeten we erbij zeggen.



20



Doelpunt van Promise David (Raul Florucz)





19

Eerste kans en meteen prijs voor Union!



16

Kwartier ver. Dender mag nog steeds dromen van een stunt tot op heden.



13

Promise David met de kans. Hij kapt naar binnen, de opvolging is te weinig.



9

Corner na corner, maar geen goals.



7

Toshevski springt heel hoog, maar afwerken zit er net niet in.



5

Dat is al de vierde corner. Zo gaat het snel.



3

Union trekt meteen ten strijde. Bij Dender staat er met Gallon een nieuwe doelman onder de lat.



1

FCV Dender EH - Union SG: 0-0





1

De bal rolt in Denderleeuw!

