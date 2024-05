Kan Genk de rug rechten in strijd om Europees ticket tegen zwalpend Antwerp?

Racing Genk ontvangt in de vooravond Antwerp in de laatste wedstrijd van de voorlaatste speeldag van de Champions' Play-offs. Genk strijdt met Cercle voor de vierde plaats.

KRC Genk begon ijzersterk aan de play-offs, maar deemsterde volledig weg. Vorig weekend gingen de Limburgers onderuit op het veld van Anderlecht en wat rest is de strijd om de vierde plaats.

Om die vierde plek veilig te stellen moet Genk over Cercle springen in de rangschikking. Met een overwinning zouden de jongens coach Olivieri, die voorlopig overneemt van Vrancken, 37 punten tellen, welgeteld één meer dan Cercle.

De opdracht is dus duidelijk, al moet dat wel gebeuren zonder de geschorste sterkhouder El Khannouss. Olivieri begint mogelijk aan de partij met het duo Zeqiri - Tolu voorin.

Voor Antwerp loopt het in de play-offs voor geen meter. De troepen van Mark Van Bommel, die na dit seizoen andere oorden opzoekt, verloren de vorige speeldag nog in eigen thuis tegen Cercle en blijven achter met 3 op 24 in de Champions' Play-offs.

Na de verloren bekerfinale rest er nog een waterkansje op de vijfde plaats, maar dan moet Antwerp 6 op 6 pakken en moet Genk op de slotspeeldag verliezen tegen Union.