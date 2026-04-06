Datum: 06/04/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 1

LIVE: Rusten bij 3-0 en Anderlecht mag daar nog blij mee zijn

Om 13u30 staat in het Jan Breydelstadion de klassieker tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op het programma. Leko voert slechts één wissel door in vergelijking met de laatste wedstrijd: Vanaken vervangt Vetlesen.

Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
45+1
  Gele kaart voor Aleksandar Stankovic
42
 Anderlecht wordt in het spel vernederd. Jan Breydel amuseert zich rot.
40
 Aan dit tempo kan het een historisch pak rammel worden. Het niveauverschil was nog nooit zo groot.
37

Goal 		Doelpunt van Christos Tzolis (Nicolò Tresoldi)
Anderlecht heeft de bal en speelt wat lusteloos rond. Ineens beginnen ze bij Club te pressen en Stankovic lanceert Tzolis. Die komt naar binnen en schiet de 3-0 binnen.
29

Goal 		Doelpunt van Aleksandar Stankovic (Christos Tzolis)
28
 Coosemans houdt met een enorme reflex van de arm Vanaken van de 2-0.
26
 Tresoldi heeft zich geblesseerd in een duel met Augustinsson. Het is niet zeker dat hij door kan gaan. Ze hebben zijn knie ingewikkeld en hij gaat het proberen.
24
 Het lijkt wachten op een tweede goal van Club, want ze spelen het allemaal zo makkelijk uit.
20
 Vanaken gaat eens op wandel, maar hij wordt genoeg gehinderd dat hij de controle over de bal verliest net voor doel.
15

Goal 		Doelpunt van Kyriani Sabbe (Joaquin Seys)
Balletje opzij aan de grote rechthoek en Sabbe haalt verwoestend uit. Het leer vliegt onhoudbaar in de kruising.
10
 Elke voorzet van Club levert gevaar op. Anderlecht kan de bal niet in de rangen houden. Zo wordt het moeilijk tegen dit sterk begonnen blauw-zwart.
6
 De kopbal van Ordonez wordt makkelijk gepakt door Coosemans. Anderlecht ondergaat momenteel de wet van de sterkste.
6
 Weer een corner voor Club.
3
 Wat een chaos voor het doel van Anderlecht. Een corner van Tzolis blijft voor de voeten van Brugge-spelers vallen, maar zowel Tresoldi als Vanaken krijgen de bal niet door het bos van benen. Maar in ieder geval een eerste héél grote kans voor de thuisploeg.
2
 Augustinsson geeft een eerste corner weg.
1
 De Cat kan een eerste keer trappen, maar ver naast.
1
 Club Brugge - Anderlecht: 0-0
13:30
 De sfeer zit er hier alvast goed in.
12:57
 Bij Club Brugge uiteraard de verwachte elf, met Hans Vanaken dus.
12:38
 Anderlecht is met vertraging in Jan Breydel aangekomen door file op de E40. Ze vroegen een kwartier uitstel van de match, maar daar werd niet op ingegaan.
Club Brugge (Club Brugge - Anderlecht)
Club Brugge: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Dani van den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Felix Lemarechal - Shandre Campbell

Anderlecht (Club Brugge - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Moussa Diarra - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Adriano Bertaccini - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Mathys Angely - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mats Rits - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Marco Kana - Coba da Costa - Ali Maamar

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Sabbe Kyriani 8.0  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Mechele Brandon 7.4  
  • Nauwkeurige passes: 42/44 (95.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Ordonez Joel 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Seys Joaquin A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Onyedika Raphael 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Stankovic Aleksandar  7.6  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Forbs Carlos 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
Vanaken Hans 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Tzolis ChristosA 9.0  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
Tresoldi Nicolò A 7.3  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Vetlesen Hugo  
Meijer Bjorn  
van den Heuvel Dani  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Osuji Vince  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Lemarechal Felix  
Campbell Shandre  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 5.2  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Sardella Killian 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Diarra Moussa 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Hey Lucas 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Augustinsson Ludwig 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Llansana Enric 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
De Cat Nathan 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Degreef Tristan 5.9  
  • Schoten op doel: 0/2
Hazard Thorgan 5.3  
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bertaccini Adriano 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Bank
Angely Mathys  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Rits Mats  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Nga Kana Joshua  
Kana Marco  
da Costa Coba  
Maamar Ali  

Vooraf

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?
Foto: © photonews

Om 13u30 staat in het Jan Breydelstadion de klassieker tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op het programma. Voor beide ploegen is een sterke start in de Champions' Play-offs cruciaal.

Blauw-zwart wil meteen druk zetten op leider Union Saint-Gilloise, dat zijn campagne al met een overwinning op gang trapte. “De intensiteit en de motivatie zullen heel groot zijn. Het blijft Club tegen Anderlecht”, benadrukte coach Ivan Leko.

Opvallend: Club kon dit seizoen nog niet winnen van zijn grote rivaal. Het pakte slechts 1 op 6 en stond zelfs nog geen seconde op voorsprong tegen Anderlecht, dat eerder won in Brussel en een punt pakte in Brugge.

Bij paars-wit is het vertrouwen dan ook aanwezig. De Brusselaars sukkelden weliswaar nipt als laatste in de play-offs, maar staan door de halvering van de punten op amper één punt van KAA Gent. “We zijn hier niet om een figurantenrol te spelen”, gaf coach Jérémy Taravel aan.

Nicolo Tresoldi scoorde al vijf thuismatchen op rij

Club rekent intussen op zijn sterkhouders om het verschil te maken. Hans Vanaken is opnieuw fit, terwijl Simon Mignolet mogelijk zijn laatste titel wil pakken. “Hopelijk kunnen we hem aan de titel helpen, want hij is een van de beste keepers ooit in België”, aldus Leko.

Daarnaast is er nog de vorm van Nicolo Tresoldi, die in bloedvorm verkeert en al vijf thuiswedstrijden op rij scoorde. De grote vraag blijft: kan Club deze keer wél op voorsprong komen tegen Anderlecht en zo zijn titelambities kracht bijzetten?

Nathan De Cat vergeleken met Club Brugge-icoon: "Ik begrijp het wel"

02/04 13

De vergelijking tussen Nathan De Cat en Jan Ceulemans duikt steeds vaker op. Analist Franky Van der Elst zag gelijkenissen in hun spel en houding: "Die lichaamstaal en mani...

Of en wanneer zien we Schreuder bij Anderlecht? Coach legt de 'flirt' met paars-wit uit

03/04

De ex-coach van Club Brugge stond dicht bij een grote terugkeer naar België, bij rivaal Anderlecht. Maar zijn club Al-Diraiyah stak daar een stokje voor. De Nederlander wil...

Club Brugge wil zich niet opnieuw laten vangen door Anderlecht: Ivan Leko ziet één groot gevaar

03/04

Zoals elk jaar is Club Brugge een van de grote titelfavorieten in deze Play-offs. Ivan Leko wil sterk beginnen tegen Anderlecht.

Jérémy Taravel heeft één grote missie bij Anderlecht en put uit eigen ervaring tegen Bayern München

04/04

Jérémy Taravel is nog maar twee maanden hoofdcoach van RSC Anderlecht, maar probeert intussen duidelijk zijn stempel te drukken. De Fransman ziet vooral vooruitgang in de i...

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

05/04

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. Voor Hans Vanaken blijft de titel het hoofddoel, al weigert hij om een ander scenari...

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

05/04 3

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. In de selectie van Ivan Leko vallen meteen enkele opvallende wijzigingen op, met Han...

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

05/04

Simon Mignolet stopt na dit seizoen als profvoetballer, maar verdwijnt niet uit het voetbal. De doelman van Club Brugge begint straks aan een nieuwe rol, en dat stemt ook F...

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

06:30

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. Na de zege van Union SG voelen de Bruggelingen meteen de druk oplopen in de titelstr...

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

08:28

Om 13u30 staat in het Jan Breydelstadion de klassieker tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op het programma. Voor beide ploegen is een sterke start in de Champions' Play-o...

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

10:00

Op paasmaandag staat er meteen een topwedstrijd op het programma in Jan Breydel. Club Brugge ontvangt daar RSC Anderlecht. Voor beide ploegen staat er meteen heel veel op h...

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

11:40 2

De Club van Brugge wil het liefst zijn Play-offs starten met een (klinkende) overwinning in eigen huis tegen Anderlecht. Ivan Leko kan kiezen uit heel wat wapens... maar ni...

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

12:00

Club Brugge en RSC Anderlecht spelen op paasmaandag op Jan Breydel meteen een duel dat voor beide ploegen van het grootste belang is. En wie heeft nu eigenlijk de geschiede...

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

12:40

Anderlecht begint als laatste aan de Champions' Play-offs en moet straks meteen vol aan de bak tegen Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck vreest zelfs dat paars-wit met een dui...

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
