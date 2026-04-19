LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs

Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Mateo Biondic

Bank: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Guillaume François - Jens Teunckens - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz



Club Brugge: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Bjorn Meijer - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hugo Vetlesen - Christos Tzolis - Romeo Vermant

Bank: Nicolò Tresoldi - Cisse Sandra - Dani van den Heuvel - Gustaf Nilsson - Hans Vanaken - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell