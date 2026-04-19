Datum: 19/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 3

LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs

Union en Club Brugge kruisen vanavond om 18u30 de degens in het Dudenpark, in wat stilaan dé affiche van het Belgische voetbal is geworden. Het is bovendien al de honderdste confrontatie in de competitie tussen beide ploegen.

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Scheidsrechter 		Rust


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45+2
 Union laat weer zien wat je met een pak overgave en mentaliteit, gecombineerd met technisch vermogen kan doen. Club zal in zijn zoektocht naar de titel geen makkelijke klant hebben aan de Brusselaars, dat kunnen we u nu al op papier geven.
45+2
 Vermant kopt na een hoekschop over.
45+1
  Gele kaart voor Anan Khalaili
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
43
 Rodriguez probeert een omhaal, maar zonder succes.
38
 Een heel scherpe counter van Union met Ait El Hadj die op het juiste moment afspeelt op Rodriguez, maar Jackers behoedt zijn ploeg voor de achterstand.
35
 Rodriguez snoept de bal van Mechele af en schiet dan voor Jackers voorlangs. Een heel goeie kans.
32
  Gele kaart voor Romeo Vermant
31
 Deze keer geen VAR-tussenkomst, ondanks protest van de Club-spelers voor een fout.
29

Goal 		Doelpunt van Mateo Biondic (Anan Khalaili)
Union maakt gelijk en dat is niet onverdiend te noemen. Biondic dribbelt naar binnen na een goeie diepe bal en zoekt naar zijn schot onder druk. Uiteindelijk vindt hij het wel en Jackers is kansloos.
26
 Club is eigenlijk nog niet tot aan het doel van Scherpen geraakt, behalve bij die corner waar de goal uit kwam. Nu komt Vetlesen eens tot een schotje, maar dat is opraapwerk voor de keeper.
24
  Gele kaart voor Carlos Forbs
15

Goal 		Doelpunt van Brandon Mechele (Christos Tzolis)
Tzolis snijdt de hoekschop heel scherp aan en voor doel kan kapitein Mechele de 0-1 binnen knikken. In plaats van 1-0 staat het dus 0-1.
14
 Een opstootje op het middenveld zorgt meteen voor drie gele kaarten. Visser gaat moeite hebben om dit allemaal onder controle te houden.
13
  Gele kaart voor Adem Zorgane
13
  Gele kaart voor Hugo Vetlesen
13
 Doelpunt van Kevin Rodriguez (Anan Khalaili)
De bal wordt voorgeslingerd door Khalaili en Rodriguez kopt heel slim naar de verste hoek. Jackers kan er niet aan de bal valt net in het hoekje.
12
  Gele kaart voor Ross Sykes
11
 Het doelpunt gaat niet door
Blijkbaar heeft de VAR buitenspel gezien.
9
 Club moet wel veel fouten maken. Deze keer wordt Smith onderuit geschoffeld door Seys.
4
 Union is voorlopig het best aan de match begonnen. Ze jagen op alles wat beweegt.
2
 Khalaili kan uithalen nadat Meijer uitschoof. Jackers moet een eerste redding doen.
1
 Vermant gaat heel hard door op een koppende Sykes. Dit had geel moeten zijn, maar ref Visser beperkt zich tot een reprimade.
1
 Union SG - Club Brugge: 0-0
Union SG (Union SG - Club Brugge)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Mateo Biondic
Bank: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Guillaume François - Jens Teunckens - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz

Club Brugge (Union SG - Club Brugge)
Club Brugge: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Bjorn Meijer - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hugo Vetlesen - Christos Tzolis - Romeo Vermant
Bank: Nicolò Tresoldi - Cisse Sandra - Dani van den Heuvel - Gustaf Nilsson - Hans Vanaken - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.29  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Mac Allister Kevin 6.73  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
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Burgess Christian 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Sykes Ross   5.96  
  • Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/17 (35.3%)
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Khalaili Anan A   7.17  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
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Van de Perre Kamiel 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
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Zorgane Adem   6.22  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Smith Guilherme 6.35  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 6.91  
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 7.76  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic  
Fuseini Mohammed  
Pavlic Ivan  
François Guillaume  
Teunckens Jens  
Niang Ousseynou  
Zeneli Besfort  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Florucz Raul  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 6.4  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 6.34  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Ordonez Joel 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 7.62  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 6.26  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 6.25  
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 6.13  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Forbs Carlos   6.06  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo   5.85  
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tzolis Christos A 6.91  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vermant Romeo   6.18  
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Tresoldi Nicolò  
Sandra Cisse  
van den Heuvel Dani  
Nilsson Gustaf  
Vanaken Hans  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Diakhon Mamadou  
Campbell Shandre  
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Club Brugge begint zonder kapitein Hans Vanaken aan de topper tegen Union Saint-Gilloise. Coach Ivan Leko kiest voor een opvallende aanpak in de topper.

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 1-1 Club Brugge Club Brugge
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