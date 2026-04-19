LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs
Union en Club Brugge kruisen vanavond om 18u30 de degens in het Dudenpark, in wat stilaan dé affiche van het Belgische voetbal is geworden. Het is bovendien al de honderdste confrontatie in de competitie tussen beide ploegen.
Rust
|
|
Scherpen Kjell
|
| 6.29
Kjell Scherpen @ Union SG - Club Brugge6.29
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/11 (54.5%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Mac Allister Kevin
|
| 6.73
Kevin Mac Allister @ Union SG - Club Brugge6.73
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/20 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/7 (57.1%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
|
Burgess Christian
|
| 6.47
Christian Burgess @ Union SG - Club Brugge6.47
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/24 (79.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/7 (42.9%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
|
Sykes Ross
|
| 5.96
Ross Sykes @ Union SG - Club Brugge5.96
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/29 (69%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/17 (35.3%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
- Sleutelpasses: 2
- Nauwkeurige lange ballen: 6/17 (35.3%)
|
Khalaili Anan
A
|
| 7.17
Anan Khalaili @ Union SG - Club Brugge7.17
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/18 (83.3%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/8 (50%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 1/1
|
Van de Perre Kamiel
|
| 6.48
Kamiel Van de Perre @ Union SG - Club Brugge6.48
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
|
Zorgane Adem
|
| 6.22
Adem Zorgane @ Union SG - Club Brugge6.22
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/17 (82.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|
Smith Guilherme
|
| 6.35
Guilherme Smith @ Union SG - Club Brugge6.35
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Ait El Hadj Anouar
|
| 6.91
Anouar Ait El Hadj @ Union SG - Club Brugge6.91
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/13 (61.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Rodriguez Kevin
|
| 6.72
Kevin Rodriguez @ Union SG - Club Brugge6.72
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|2
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
- Schoten op doel: 1/3
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Biondic Mateo
⚽
|
| 7.76
Mateo Biondic @ Union SG - Club Brugge7.76
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/8 (62.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
Chambaere Vic
|
|
|
|
|
Fuseini Mohammed
|
|
|
|
|
Pavlic Ivan
|
|
|
|
|
François Guillaume
|
|
|
|
|
Teunckens Jens
|
|
|
|
|
Niang Ousseynou
|
|
|
|
|
Zeneli Besfort
|
|
|
|
|
Patris Louis
|
|
|
|
|
Sylla Massiré
|
|
|
|
|
Florucz Raul
|
|
|
|
|
|
|
Jackers Nordin
|
| 6.4
Nordin Jackers @ Union SG - Club Brugge6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/16 (62.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/13 (30.8%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
|
Seys Joaquin
|
| 6.34
Joaquin Seys @ Union SG - Club Brugge6.34
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/14 (78.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Ordonez Joel
|
| 6.81
Joel Ordonez @ Union SG - Club Brugge6.81
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/27 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Mechele Brandon
⚽
|
| 7.62
Brandon Mechele @ Union SG - Club Brugge7.62
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|34/38 (89.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/8 (37.5%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
|
Meijer Bjorn
|
| 6.26
Bjorn Meijer @ Union SG - Club Brugge6.26
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/17 (70.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Stankovic Aleksandar
|
| 6.25
Aleksandar Stankovic @ Union SG - Club Brugge6.25
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/22 (77.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/4 (75%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Onyedika Raphael
|
| 6.13
Raphael Onyedika @ Union SG - Club Brugge6.13
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/15 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Forbs Carlos
|
| 6.06
Carlos Forbs @ Union SG - Club Brugge6.06
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/13 (69.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Vetlesen Hugo
|
| 5.85
Hugo Vetlesen @ Union SG - Club Brugge5.85
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/27 (70.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Tzolis Christos
A
|
| 6.91
Christos Tzolis @ Union SG - Club Brugge6.91
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/11 (72.7%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|2/2 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
- Sleutelpasses: 2
- Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
|
Vermant Romeo
|
| 6.18
Romeo Vermant @ Union SG - Club Brugge6.18
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/10 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
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Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
- Schoten op doel: 0/1
|Bank
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Tresoldi Nicolò
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Sandra Cisse
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van den Heuvel Dani
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Nilsson Gustaf
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Vanaken Hans
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Siquet Hugo
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Spileers Jorne
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Diakhon Mamadou
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Campbell Shandre
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