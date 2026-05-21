LIVE: Sikan gaat meteen op zoek naar zijn hattrick

Vanavond staat er in het Lotto Park meer op het spel dan alleen de strijd om de punten tegen STVV. Voor Anderlecht wordt het een emotionele avond, want zowel Thorgan Hazard als Yari Verschaeren spelen hun laatste thuiswedstrijd voor paars-wit.

In moeilijke omstandigheden hoopt de club dan ook dat de supporters hun ploeg én de afscheidnemende spelers nog één keer massaal zullen steunen. De relatie tussen Anderlecht en een deel van de achterban stond de voorbije weken onder druk na de verloren bekerfinale en de tegenvallende resultaten in de play-offs.

Hazard bezorgde de fans mooie momenten

Verschillende supportersgroepen lieten al verstaan dat ze hun ongenoegen niet onder stoelen of banken steken. Toch rekent de club erop dat het afscheid van twee publiekslievelingen voor een andere sfeer kan zorgen in het Lotto Park.

Voor Thorgan Hazard wordt het alvast een bijzonder moment. De aanvaller trekt normaal gezien naar het Franse Lens en krijgt donderdag een officieel afscheid van de club. “De glimlach van het Lotto Park. Bedankt voor alles, Toto, en veel succes verder”, liet Anderlecht vooraf weten.

Hazard streek in de zomer van 2023 neer in Brussel nadat Anderlecht hem wegplukte bij Borussia Dortmund. De voormalige Rode Duivel bracht ervaring, kwaliteit en uitstraling mee naar het Astridpark. In totaal kwam hij 96 keer in actie voor paars-wit, goed voor 21 doelpunten en 21 assists. Vooral zijn technische klasse en vista maakten hem geliefd bij het publiek.

Ook voor Yari Verschaeren wordt het een afscheid vol emotie. Acht jaar geleden debuteerde hij als amper 16-jarige jeugdspeler bij Anderlecht. Hij werd jarenlang gezien als hét goudhaantje van Neerpede en groeide uit tot een symbool van de jeugdopleiding. Toch slaagde Verschaeren er, mede door zware blessures, nooit helemaal in om die status van absolute ster volledig waar te maken.

Toch liet hij zijn sporen na bij de club. De middenvelder speelde liefst 230 wedstrijden voor Anderlecht en verzamelde daarin 33 goals en 33 assists. In een afscheidsvideo sprak hij met zichtbaar veel emotie over zijn vertrek. “Ik heb hier de beste momenten van mijn leven meegemaakt”, aldus de 24-jarige Verschaeren. “Maar ik denk dat dit voor beide partijen wel de beste beslissing was.”

Keisuke Goto mag zich aan warm onthaal verwachten

Naast het emotionele luik krijgt Anderlecht tegen STVV ook sportief nog een belangrijke opdracht voorgeschoteld. De Brusselaars willen het seizoen thuis positief afsluiten en opnieuw aanknopen met een overwinning. Bovendien willen ze die vierde plaats veiligstellen.

Opvallend genoeg hangt er rond deze wedstrijd ook nog een extra geladen sfeer door de aanwezigheid Keisuke Goto bij STVV. Vooral rond Goto – die zich niet populair maakte in het Lotto Park – leeft er spanning.

Taravel wilde daar vooraf echter weinig aandacht aan besteden. “Dat onderwerp interesseert ons niet, we hebben daar zelfs niet over gesproken in de kleedkamer”, klonk het scherp bij de Anderlecht-coach. Vervolgens volgde nog een duidelijke sneer: “Wat er een maand geleden gebeurde in Sint-Truiden? Je bent een klassevolle speler of je bent het niet.”

Maar boven alles hoopt Anderlecht vooral dat het Lotto Park vanavond nog één keer achter de ploeg gaat staan. Niet alleen om het seizoen waardig af te sluiten, maar ook om twee spelers die jarenlang het shirt van de club verdedigden een passend afscheid te geven.

Want ondanks alle frustraties van de voorbije maanden verdienen Thorgan Hazard en Yari Verschaeren het om afscheid te nemen in een stadion dat hen nog één keer applaudisseert.