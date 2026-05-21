Datum: 21/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Lotto Park

LIVE: Sikan gaat meteen op zoek naar zijn hattrick

Vanavond staat er in het Lotto Park meer op het spel dan alleen de strijd om de punten tegen STVV. Voor Anderlecht wordt het een emotionele avond, want zowel Thorgan Hazard als Yari Verschaeren spelen hun laatste thuiswedstrijd voor paars-wit. 

58
 Vervangen Shion Shinkawa
Ingevallen Oumar Diouf
55
 STVV is niet meteen goed uit de kleedkamer gekomen. Het zal uit een ander vaatje moeten tappen om hier iets te rapen.
51
 Sikan blijft de gevaarlijkste man bij Anderlecht. Hij probeert het eerst met een poging van op meer dan 50 meter, stuit daarna op Lendfers op een corner en schiet daarna vanop afstand. Zonder succes.
47
 Muja naar de kant
Eén wissel aan de rust bij de bezoekers. Muja gaat naar de kant voor Matsuzawa.
46
 Tweede helft!
We zijn er opnieuw aan begonnen! Kan STVV iets doen aan de achterstand?
45+20
Anderlecht - STVV


Scheidsrechter 		Rust


45+5
 Rusten geblazen!
Verschaeren nog met een schot, recht in de handen van Lendfers. Het is het laatste wapenfeit van de eerste helft. STVV moet aan de bak.
45+2
 Sikan zorgt vanuit het niets voor de 2-0! STVV krijgt een corner van Verschaeren niet weg en de aanvaller is er als de kippen bij om te profiteren. Anderlecht net voor de rust op rozen.
45+2

Goal 		Doelpunt van Danylo Sikan
45
45
 Vervangen Arbnor Muja
Ingevallen Kaito Matsuzawa
44
 Muja probeert het met een schot uit een scherpe hoek. Coosemans moet een hoekschop toestaan. Musliu kopt die over. We gaan zo stilaan naar de rust.
44
Anderlecht - STVV
39
 Opnieuw Yamamoto! Die probeert het met een schuiver, maar daar weet Coosemans wel raad mee.
39
 Anderlecht laat de bal nu aan STVV. Dat eist de bal op en probeert de bakens te verzetten.
38
 Een goede actie van Sebaoui. Die vindt Muja, maar die raakt de bal niet vol met het hoofd. Daar zat veel meer in voor STVV. Het blijft 1-0.
34
 Doelpoging van Yamamoto (STVV). Zijn schot verdwijnt in hoekschop, maar die levert niets op.
33
 Dik tien minuten voor de rust staat RSCA nog altijd 1-0 voor. Zo blijft het virtueel op de vierde plaats.
32
 Het staat 1-0, maar een echte uitgespeelde kans hebben we nog niet gezien vanavond. We blijven zo wat op onze honger zitten.
27
 Opnieuw Anderlecht via Maamar, maar die vindt geen ploegmaat voor doel. Paars-wit blijft de ploeg met de meeste drang naar voren.
26
 Bij deze stand blijft Anderlecht voorlopig vierde. STVV is voorlopig niet bij machte om te reageren. Komt daar in het laatste kwartier van de eerste helft verandering in?
24
Anderlecht - STVV
21
 De VAR neemt er nog een kijkje naar, maar de Brusselse voorsprong telt!
20
 Doelpunt!
We wachten eigenlijk nog op doelgevaar, maar plots is daar Sikan. Hij krijgt de bal na een afgeblokt schot van Verschaeren en zorgt voor de 1-0!
20

Goal 		Doelpunt van Danylo Sikan (Tristan Degreef)
19
 Degreef probeert in de zestien ruimte te maken voor een schot, maar zijn poging raakt niet voorbij Mbe Soh. RSCA houdt er wel een hoekschop aan over.
14
 Camara loopt blessure op
De mee opgerukte Vanwesemael wordt niet gevonden door Merlen. Bij Anderlecht blijft Camara liggen. Hij moet verzorgd worden en moet noodgedwongen naar de kant. Sardella is zijn vervanger.
14
 Vervangen Ilay Camara
Ingevallen Killian Sardella
10
 We wachten nog steeds op doelgevaar. Beide ploegen beperken zich voorlopig tot gebrei op het middenveld.
6
 Maamar schuift mee op en gaat dan te gemakkelijk liggen in de zestien. Laforge gaat er niet op in.
4
 Gele kaart!
Muja gaat veel te stevig door op de knie van De Cat. Een gele kaart is zijn deel.
4
  Gele kaart voor Arbnor Muja
4
 STVV verovert de bal en dwingt met Muja een eerste hoekschop af. Die levert niets op.
1
 Anderlecht - STVV: 0-0
20:30
 We zijn vertrokken in het Lotto Park! Blijft Anderlecht vierde? Of steekt STVV daar een stokje voor?
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.92
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/19 (36.8%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.75
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco 90' 7.35
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 7.05
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Camara Ilay 14' 6.79
Meer statistieken
Verschaeren Yari 90' 7.2
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 6.6
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.65
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Degreef Tristan A 90' 7.68
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Huerta César 90' 6.46
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sikan Danylo ⚽ ⚽ 90' 9.15
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 4/5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Angely Mathys 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Hazard Thorgan 0'  
Rits Mats 0'  
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 76' 6.89
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 0'  
Kanate Ibrahim 0'  
 

STVV STVV
Shinkawa Shion 58' 6.26
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 90' 6.1
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)
Meer statistieken
Pupe Joedrick 90' 6.09
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.94
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 90' 6.37
  • Nauwkeurige passes: 44/48 (91.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 5.9
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.02
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 90' 6.66
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 6.3
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 90' 7.1
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Muja Arbnor   45' 5.74
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Bank
Taniguchi Shogo 0'  
Kokubo Leobrian 0'  
Juklerød Simen 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 45' 6.21
Meer statistieken
Goto Keisuke 0'  
Nhaili Adam 0'  
Diouf Oumar 32' -

Vooraf

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven
Foto: © photonews

In moeilijke omstandigheden hoopt de club dan ook dat de supporters hun ploeg én de afscheidnemende spelers nog één keer massaal zullen steunen. De relatie tussen Anderlecht en een deel van de achterban stond de voorbije weken onder druk na de verloren bekerfinale en de tegenvallende resultaten in de play-offs. 

Hazard bezorgde de fans mooie momenten

Verschillende supportersgroepen lieten al verstaan dat ze hun ongenoegen niet onder stoelen of banken steken. Toch rekent de club erop dat het afscheid van twee publiekslievelingen voor een andere sfeer kan zorgen in het Lotto Park.

Voor Thorgan Hazard wordt het alvast een bijzonder moment. De aanvaller trekt normaal gezien naar het Franse Lens en krijgt donderdag een officieel afscheid van de club. “De glimlach van het Lotto Park. Bedankt voor alles, Toto, en veel succes verder”, liet Anderlecht vooraf weten.

Hazard streek in de zomer van 2023 neer in Brussel nadat Anderlecht hem wegplukte bij Borussia Dortmund. De voormalige Rode Duivel bracht ervaring, kwaliteit en uitstraling mee naar het Astridpark. In totaal kwam hij 96 keer in actie voor paars-wit, goed voor 21 doelpunten en 21 assists. Vooral zijn technische klasse en vista maakten hem geliefd bij het publiek.

Ook voor Yari Verschaeren wordt het een afscheid vol emotie. Acht jaar geleden debuteerde hij als amper 16-jarige jeugdspeler bij Anderlecht. Hij werd jarenlang gezien als hét goudhaantje van Neerpede en groeide uit tot een symbool van de jeugdopleiding. Toch slaagde Verschaeren er, mede door zware blessures, nooit helemaal in om die status van absolute ster volledig waar te maken.

Toch liet hij zijn sporen na bij de club. De middenvelder speelde liefst 230 wedstrijden voor Anderlecht en verzamelde daarin 33 goals en 33 assists. In een afscheidsvideo sprak hij met zichtbaar veel emotie over zijn vertrek. “Ik heb hier de beste momenten van mijn leven meegemaakt”, aldus de 24-jarige Verschaeren. “Maar ik denk dat dit voor beide partijen wel de beste beslissing was.”

Keisuke Goto mag zich aan warm onthaal verwachten

Naast het emotionele luik krijgt Anderlecht tegen STVV ook sportief nog een belangrijke opdracht voorgeschoteld. De Brusselaars willen het seizoen thuis positief afsluiten en opnieuw aanknopen met een overwinning. Bovendien willen ze die vierde plaats veiligstellen.

Opvallend genoeg hangt er rond deze wedstrijd ook nog een extra geladen sfeer door de aanwezigheid Keisuke Goto bij STVV. Vooral rond Goto – die zich niet populair maakte in het Lotto Park – leeft er spanning. 

Taravel wilde daar vooraf echter weinig aandacht aan besteden. “Dat onderwerp interesseert ons niet, we hebben daar zelfs niet over gesproken in de kleedkamer”, klonk het scherp bij de Anderlecht-coach. Vervolgens volgde nog een duidelijke sneer: “Wat er een maand geleden gebeurde in Sint-Truiden? Je bent een klassevolle speler of je bent het niet.”

Maar boven alles hoopt Anderlecht vooral dat het Lotto Park vanavond nog één keer achter de ploeg gaat staan. Niet alleen om het seizoen waardig af te sluiten, maar ook om twee spelers die jarenlang het shirt van de club verdedigden een passend afscheid te geven.

Want ondanks alle frustraties van de voorbije maanden verdienen Thorgan Hazard en Yari Verschaeren het om afscheid te nemen in een stadion dat hen nog één keer applaudisseert.

KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
