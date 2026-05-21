Datum: 21/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)

LIVE: Gent mist vroege strafschop tegen Union SG, rusten met 0-0!

KAA Gent wist in de heenwedstrijd van de Champions' Play-offs Union SG punten afhandig te maken. Als ze dat ook deze keer opnieuw weten te doen, dan is de titelstrijd meteen beslist. En ook voor KAA Gent staat er nog veel op het spel. Volg het hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   49' 21" 
Aernout Van Lindt
Discussieer live mee! Lees 6 reacties...
47
 Even werd het 1-1 in Mechelen, maar ondertussen lijkt het daar al 1-2. Hier een corner voor KAA Gent, meteen opnieuw in corner gewerkt.
46
 We zijn er opnieuw aan begonnen.
45+20
 Rusten geblazen met 0-0. Dat had niet gehoeven, want beide ploegen hadden kansen om te scoren.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2
 Skoras duikt nog eens op aan de eerste paal, maar hij steekt over.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
41
 Kanga krijgt een gele kaart. Hier en daar toch wat bitsere momenten de laatste tien minuten en iets minder vloeiend voetbal.
41
  Gele kaart voor Wilfried Kanga
38
 We kabbelen stilaan richting rust.
35
 Heel zwak schotje van Zeneli. Daar zat meer in voor Union SG!
33
 Nieuwe poging voor Union SG. Plaatsbal, Roef kan er makkelijk bij.
30
 Union is wakker geschoten en probeert iets in elkaar te puzzelen. In de zone van de waarheid is het net niet, Roef heeft er geen problemen mee.
27
 Gent had al lang op voorsprong moeten staan, maar de bezoekers beginnen zich nu wel een beetje te roeren stilaan. Voorlopig zonder echt uitgespeelde kansen, maar wel steeds meer in de buurt van Roef.
25
 Vrije trap Skoras, die levert niets op.
23
 Eerst een botsing met Goore, daarna een voorzet van Araujo. Gent blijft gevaarlijk.
20
 En ook Anderlecht staat op voorsprong, dat is dan weer minder goed nieuws voor de Buffalo's.
20
 Burgess kopt op de corner, maar Roef duwt andermaal weg. Club Brugge staat ondertussen op voorsprong in Mechelen.
19
 Vervelende bal van Zeneli. Roef duwt in corner.
17
 Eerste schotje van de bezoekers, maar voorlangs!
14
 En nu een schotje van Lopes, maar naast.
11
 Kanga trapt, afgeblokt in corner.
9
 Gent heeft veel balbezit, maar doet er weinig mee. De gemiste elfmeter heeft er toch ingehakt.
6
 Kanga achter de bal. Zijn dertiende van het seizoen? Neen, hij trapt recht op Scherpen.
5
 Skoras is ook nog slecht neergekomen, dus even een blessurebehandeling nodig. De VAR lijkt niet te gaan tussenkomen.
4
 Skoras wil inkoppen en Niang trapt hem aan. De bal meteen op de stip.
1
 De bal rolt in de Planet Group Arena!
1
 KAA Gent - Union SG: 0-0

Vooraf
Union SG wil zijn laatste strohalm op de titel grijpen door te winnen bij KAA Gent. Leysen, Niang en El Hadj zijn de drie nieuwkomers in de basiself van David Hubert. Bij de thuisploeg is Van Der Heyden terug uit schorsing en starten Goore en Kanga voorin.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 8.8  
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Duverne Jean-Kevin 6.96  
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hashioka Daiki 7.05  
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 7.11  
  • Nauwkeurige passes: 34/35 (97.1%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 7.14  
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Skoras Michal 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried   6.49  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Hong Hyun-Seok  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Vernemmen Hannes  
Volckaert Matties  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 7.59  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 6.98  
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Burgess Christian 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 38/40 (95%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Leysen Fedde 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 41/42 (97.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Khalaili Anan 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Zorgane Adem 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 7.05  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 7.14  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Zeneli Besfort 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 7.26  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Fuseini Mohammed  
Biondic Mateo  
Smith Guilherme  
Pavlic Ivan  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Florucz Raul  

Vooraf

Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2026-05-21/live-blijft-union-in-de-titelrace-of-doet-gent-stap-richting-europa?1176783
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?
Foto: © photonews

KAA Gent wist in de heenwedstrijd van de Champions' Play-offs Union SG punten afhandig te maken. Als ze dat ook deze keer opnieuw weten te doen, dan is de titelstrijd meteen beslist. En ook voor KAA Gent staat er nog veel op het spel.

Union SG staat na de nederlaag op bezoek bij Club Brugge nu vier punten achter blauw-zwart. Als het nog wil dromen van de titel, dan moet het zelf winnen bij KAA Gent en hopen dat Club Brugge dat niet doet tegen KV Mechelen.

Zondag is er ook nog de clash tussen Union SG en Anderlecht enerzijds en die tussen Club Brugge en KAA Gent anderzijds. Als het nog wil spoken op de slotspeeldag, dan moet Union SG al sowieso dichter komen dan het nu staat.

KAA Gent en Union SG onder druk in belangrijk duel op donderdagavond

KAA Gent van zijn kant heeft ook nog heel wat om voor te spelen. Met een overwinning tegen Union SG en/of tegen Club Brugge kunnen ze nog mikken op de vierde plaats van RSC Anderlecht en een rechtstreeks Europees ticket.

De barrages moeten spelen is wat ze niet willen bij KAA Gent, zesde worden en zo helemaal naast Europees voetbal spelen zou pas helemaal nefast zijn. Rik De Mil wil er zeker staan tegen de Brusselaars. "Met Volckaert gaat het beter, Van der Heyden komt terug uit schorsing. Daar zie ik het wel positief in."

Herschikken en puzzelen geblazen voor KAA Gent tegen Union SG

"Jammer genoeg hebben we ook een aantal spelers die echt op de limiet zitten en die we aan het pushen zijn. Denk aan Goore, Sonko, Cissé, ... En er zijn nog heel wat gekwetsten, dus we zitten zowel achteraan als vooraan toch met een aantal geblesseerden."

"Ook Max Dean is van training moeten gaan. Het zal herschikken en puzzelen worden donderdag tegen Union SG", waarschuwde de coach van de Buffalo's. Rest de vraag of Kanga zal spelen tegen Union, zeker gezien de moeilijke relatie van hem met de supporters de laatste weken ...

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

20/05 5

Bij KAA Gent moest er wel wat gesproken worden deze week. Spits Wilfried Kanga zorgde afgelopen weekend immers voor opschudding nadat hij op het veld van STVV zijn doelpunt...

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

20/05 3

Bij Union SG dreigen komende zomer heel wat spelers te vertrekken. En daar zitten ook namen bij waarvan je dat niet meteen verwacht. Zowel Marc Giger als Anouar Ait El Hadj...

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved