Datum: 21/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: AFAS Stadion

LIVE: Club Brugge zet het meteen recht en staat weer op voorsprong

De aanvalsmachine van Club Brugge deed al 25 keer de netten trillen in de play-offs. Tzolis en Forbs groeiden naar hun topniveau en ook aanvoerder Vanaken staat altijd klaar om de ploeg bij de hand te nemen. Doen de Bruggelingen er donderdag nog wat doelpunten bij, op weg naar de landstitel?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   62' 50" 
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
Discussieer live mee! Lees 32 reacties...
57
 Tresoldi kan koppen op een voorzet van Forbs, De Wolf redt.
55
 De waarschuwing van KVM is goed aangekomen bij Club. Ze gaan nu vol voor twee goals verschil.
51

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Christos Tzolis)
KV Mechelen was in de aanval, maar vanuit de zestien van Club gaat het razendsnel naar de andere kant. Vetlesen verstuurt de diepe bal op Tzolis, die legt breed voor Tresoldi en de spits maakt het af in het hoekje. Wat een begin van de tweede helft.
51
 Ineens is KVM gevaarlijk.
51
 Stankovic komt voor De Wolf, maar geraakt niet voorbij de doelman.
49

Goal 		Doelpunt van Myron van Brederode
Ineens is daar een diepe bal en Boersma zet Ordonez weg. Hij stuurt Van Brederode weg en die schiet onder Van den Heuvel binnen. Dat is een flater van de Nederlander.
47
 Forbs krijgt de bal heel goed aangespeeld en hij neemt goed mee, maar zijn schot strandt op De Wolf.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
42
 Eens echt gevaar van Mechelen. Bij een hoekschop devieert Salifou de bal. Van den Heuvel duikt het leer weer in hoekschop. Goeie redding van de Brugse doelman.
40
 Wat een combinatie ineens bij Club. Als ze versnellen is het om van te smullen. Met hakjes en driehoekjes komt het tot bij Stankovic die naast schiet.
36
 Club komt zelf ook niet echt meer aan kansen. Daarvoor zou het gaspedaal nog eens ingeduwd moeten worden. Het is allemaal wat te laks geworden.
32
 Servais poort Mechele en gaat daarna liggen na licht contact. Ref Bourdeaud'hui moet er niks van weten. Geen penalty.
29
 KV Mechelen heeft - buiten die indirecte vrije trap - nog niet veel klaargemaakt. Club houdt hen ver weg van het eigen doel.
24
 Club controleert het gebeuren nu. Liever de bal in de ploeg houden dan snel voor die tweede te gaan.
17

Goal 		Doelpunt van Christos Tzolis (Nicolò Tresoldi)
Tresoldi legt goed af en op de zestien haalt Tzolis zijn rechter boven. Een scherend schot in het hoekje. Preciezer kan niet.
14
 Stankovic met een knal na een heel goeie combinatie van Club, maar de Serviër schiet te centraal en dus binnen het bereik van De Wolf. Dit had de 0-1 moeten zijn.
11
 Schot van Vetlesen, maar gestopt door De Wolf.
9
 In de muur getrapt.
8
 Terugspeelbal van Ordonez en Van den Heuvel raapt het leer op. Indirecte vrije trap voor Mechelen in de zestien...
5
 Carlos Forbs weet via De Wolf te scoren, maar stond ook buitenspel. De arm van de scheidsrechter gaat heel snel omhoog en doet het gejoel in het Brugse vak verstommen.
3
 KV Mechelen laat de bal aan Club. Vinden de bezoekers een opening? Dan zullen ze wel iets zorgvuldiger moeten spelen dan tot nu toe het geval was.
1
 KV Mechelen - Club Brugge: 0-0
KV Mechelen (KV Mechelen - Club Brugge)
KV Mechelen: Ortwin De Wolf - Massimo Decoene - Redouane Halhal - Jose Marsa - Dikeni Salifou - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Kerim Mrabti - Bouke Boersma - Myron van Brederode
Bank: Gora Diouf - Mory Konaté - Bilal Bafdili - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Keano Vanrafelghem - Mauro Lenaerts - Bill Antonio

Club Brugge (KV Mechelen - Club Brugge)
Club Brugge: Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Hugo Siquet - Aleksandar Stankovic - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Bank: Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Dani van den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Nordin Jackers - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KV Mechelen KV Mechelen
De Wolf Ortwin 90' 6.85 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/30 (30%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Halhal Redouane 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 90' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Boersma Bouke 90' -
van Brederode Myron 90' 7.78 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 0'  
Struyf Ian 0'  
Vanrafelghem Keano 0'  
Lenaerts Mauro 0'  
Antonio Bill 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Seys Joaquin 90' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 47/51 (92.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 68/72 (94.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 90' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 45/55 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 90' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 7.08 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi NicolòA 90' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Tzolis ChristosA 90' 8.28 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Onyedika Raphael 0'  
van den Heuvel Dani 0' 6.73  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Jackers Nordin 0'  
Spileers Jorne 0'  
Audoor Lynnt 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
Diakhon Mamadou 0'  

Vooraf

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?
Foto: © photonews

De aanvalsmachine van Club Brugge deed al 25 keer de netten trillen in de play-offs. Tzolis en Forbs groeiden naar hun topniveau en ook aanvoerder Vanaken staat altijd klaar om de ploeg bij de hand te nemen. Doen de Bruggelingen er donderdag nog wat doelpunten bij, op weg naar de landstitel?

Na de optater die blauw-zwart verkocht aan concurrent Union (5-0) twijfelt er niemand meer aan dat de titel dit seizoen naar Brugge gaat. Het zou de 20ste landstitel in de geschiedenis van Club Brugge zijn. Er zit dus een historisch moment aan te komen. Als Club in Mechelen de drie punten pakt, dan is het kampioen. Bij een gelijkspel of nederlaag kan de titel ook nog een feit zijn, afhankelijk van de uitslag van Union bij Gent.

Ivan Leko, die dan toch zijn gelijk gehaald heeft met zijn aanvallende spelwijze, benadrukt ondertussen dat iedereen bij Club Brugge kalm moet blijven. Niet beginnen zweven en het donderdagavond afmaken, is het credo. Wervelt het aanvallend compartiment net zoals tegen Union en levert Vanaken weer zo'n glansprestatie? Dan kan het feestgedruis losbarsten.

Leidt Vanaken Club Brugge naar de titel?

Vanaken krijgt de speler tegenover zich met de meeste balrecuperaties in de Jupiler Pro League. KVM-aanvoerder Fredrik Hammar neemt het duel in het duel met een korreltje zout. "Vanaken is natuurlijk een van de meest indrukwekkende spelers in de competitie. Hij is goed in het vinden van de ruimte en uit het duel te spelen. Ik denk niet dat hij ervan wakker ligt dat hij tegen mij moet spelen", grijnst de Zweed. 

Velen verwachten een Brugse zege, maar KVM krijgt dus de kans om het titelfeest nog uit te stellen. "Een kampioenenwedstrijd loopt meestal niet over van de kwaliteit, door de inzet en de spanning. Forbs, Tresoldi, Tzolis en Stankovic zijn nu wel op cruisesnelheid gekomen. We konden in de laatste twee onderlinge duels twee keer 45 minuten gelijke tred houden. Daar trekken we ons aan op", aldus Fred Vanderbiest.

Miras wellicht niet onder de lat bij KVM

Door een blessure in de schaamstreek bij Miras staat tweede doelman De Wolf wellicht onder de lat bij KV Mechelen. Club Brugge-trainer Leko kan beroep doen op een volledig beschikbare kern. Volg KV Mechelen - Club Brugge vanavond LIVE om 20u30 op VOETBALKRANT.COM!

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

20/05 4

Club Brugge leeft duidelijk toe naar een mogelijk beslissende titelweek. Met een sfeervolle video na de 5-0-zege tegen Union SG zetten blauw-zwart én de fans zichzelf helem...

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

20/05

Club Brugge staat op amper één overwinning van een historische twintigste landstitel. In Brugge stijgt de spanning met de dag, al probeert coach Ivan Leko zijn spelersgroep...

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

20/05 4

KV Mechelen zal donderdag in het duel tegen Club Brugge noodgedwongen met Ortwin De Wolf onder de lat aantreden. Eerste doelman Nacho Miras is nog niet hersteld van de pijn...

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45

De aanvalsmachine van Club Brugge deed al 25 keer de netten trillen in de play-offs. Tzolis en Forbs groeiden naar hun topniveau en ook aanvoerder Vanaken staat altijd klaa...

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40 6

De focus lag de voorbije dagen logischerwijze vooral op Hans Vanaken. De kapitein van Club Brugge kan zondagavond zijn zevende landstitel veroveren en blijft hét gezicht va...

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30 1

Club Brugge staat voor een mogelijke kampioensavond Achter de Kazerne. Bij winst tegen KV Mechelen is blauw-zwart zeker van de titel, maar ook bij puntenverlies kan het fee...

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10

Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Ivan Leko wil niet rekenen op Union, verandert niets aan zijn aanpak en houdt het simpel: winnen...

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50

Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. In de selectie valt vooral de terugkeer van Kyriani Sabbe op. Nordin Jackers is er ook weer bij ...

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00 5

KV Mechelen neemt na dit seizoen afscheid van drie spelers. Vooral het vertrek van Kerim Mrabti komt hard aan bij Malinwa, waar hij jarenlang een vaste waarde was.

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50 1

Ardon Jashari volgt Club Brugge nog altijd op de voet vanuit Milaan. De Zwitser spreekt met veel lof over Hans Vanaken en sluit een terugkeer naar blauw-zwart later niet uit.

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30

Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Frank Boeckx ziet blauw-zwart als duidelijke favoriet, maar denkt ook al aan een mogelijk afsche...

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00

Nicolò Tresoldi zit niet bij de Duitse selectie voor het WK 2026. Bondscoach Julian Nagelsmann legde uit waarom hij hem niet heeft opgeroepen.

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30

Club Brugge kan vanavond kampioen spelen, maar een officiële trofee volgt pas zondag. Toch maakt Brugge zich al op voor een mogelijk titelfeest, met supporterszones, een pa...

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved