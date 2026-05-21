LIVE: Club Brugge zet het meteen recht en staat weer op voorsprong

De aanvalsmachine van Club Brugge deed al 25 keer de netten trillen in de play-offs. Tzolis en Forbs groeiden naar hun topniveau en ook aanvoerder Vanaken staat altijd klaar om de ploeg bij de hand te nemen. Doen de Bruggelingen er donderdag nog wat doelpunten bij, op weg naar de landstitel?

Na de optater die blauw-zwart verkocht aan concurrent Union (5-0) twijfelt er niemand meer aan dat de titel dit seizoen naar Brugge gaat. Het zou de 20ste landstitel in de geschiedenis van Club Brugge zijn. Er zit dus een historisch moment aan te komen. Als Club in Mechelen de drie punten pakt, dan is het kampioen. Bij een gelijkspel of nederlaag kan de titel ook nog een feit zijn, afhankelijk van de uitslag van Union bij Gent.

Ivan Leko, die dan toch zijn gelijk gehaald heeft met zijn aanvallende spelwijze, benadrukt ondertussen dat iedereen bij Club Brugge kalm moet blijven. Niet beginnen zweven en het donderdagavond afmaken, is het credo. Wervelt het aanvallend compartiment net zoals tegen Union en levert Vanaken weer zo'n glansprestatie? Dan kan het feestgedruis losbarsten.

Leidt Vanaken Club Brugge naar de titel?

Vanaken krijgt de speler tegenover zich met de meeste balrecuperaties in de Jupiler Pro League. KVM-aanvoerder Fredrik Hammar neemt het duel in het duel met een korreltje zout. "Vanaken is natuurlijk een van de meest indrukwekkende spelers in de competitie. Hij is goed in het vinden van de ruimte en uit het duel te spelen. Ik denk niet dat hij ervan wakker ligt dat hij tegen mij moet spelen", grijnst de Zweed.

Velen verwachten een Brugse zege, maar KVM krijgt dus de kans om het titelfeest nog uit te stellen. "Een kampioenenwedstrijd loopt meestal niet over van de kwaliteit, door de inzet en de spanning. Forbs, Tresoldi, Tzolis en Stankovic zijn nu wel op cruisesnelheid gekomen. We konden in de laatste twee onderlinge duels twee keer 45 minuten gelijke tred houden. Daar trekken we ons aan op", aldus Fred Vanderbiest.

Miras wellicht niet onder de lat bij KVM

Door een blessure in de schaamstreek bij Miras staat tweede doelman De Wolf wellicht onder de lat bij KV Mechelen. Club Brugge-trainer Leko kan beroep doen op een volledig beschikbare kern. Volg KV Mechelen - Club Brugge vanavond LIVE om 20u30 op VOETBALKRANT.COM!