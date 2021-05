Gent wist dubbele achterstand uit tegen Mechelen, maar schiet weinig op in strijd om Europees ticket

Ook de derde wedstrijd in de play-offs heeft de nodige doelpunten opgeleverd. Gent en KV Mechelen maakten er een al bij al interessant duel van in de Ghelamco Arena. De winnaar? KV Oostende misschien wel.

AA Gent en KV Mechelen hadden de reguliere competitie op een goede manier afgesloten met doelpuntenrijke zeges tegen respectievelijk Zulte Waregem en KV Kortrijk. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat de beide coaches weinig redenen tot wisselen hadden.

Never change a winning team

Dat deden ze overigens ook niet. Beide ploegen wisten door de zege van Oostende tegen Standard dat ze toch maar beter konden winnen om de kloof met de leider in play-off 2 niet te groot te laten worden. En dat zou dan ook voor aanvallend voetbal zorgen, toch?

Het eerste halfuur had het daar weinig schijn van. Wie na 25 minuten de televisie heeft afgezet en zich op zijn of haar terras is gaan zetten? We kunnen het ze niet kwalijk nemen. Maar die mensen hebben wel heel wat doelpunten gemist.

In de eerste helft van Malinwa, dat in drie minuten twee keer kon scoren. Eerst mocht Storm alles en iedereen voorbijwandelen en deed Owusu de bal in doel afwijken, enkele minuten later was Druijff de afwerker van dienst na goed voorbereidend werk van Vanlerberghe en diezelfde Storm.

Twee keer drie gekke minuten

We gingen zo rusten met 0-2 en dus had Hein Vanhaezebrouck het nodige oplapwerk tijdens de pauze. Het rendeerde overigens meteen, want Yaremchuk tikte meteen de 1-2 tegen de touwen en wat later lepelde Bezus de gelijkmaker richting Odjidja.

Gent kreeg daarna nog een pak goede kansen in de omschakeling om erop en erover te gaan, maar Yaremchuk speelde die met name een paar keer slecht uit en toen het wél een keer goed werd uitgespeeld, trapte Tissoudali gek genoeg naast.

Het bleef zo tot de laatste minuut spannend, want een doelpuntje kon aan beide kanten zomaar vallen - dat soort match was het wel. Het doelpunt viel echter niet en zo is KV Oostende de winnaar van de dag misschien wel.