Vanhaezebrouck streng na puntenverlies AA Gent: "Probleem van het seizoen" en "Drive om play-off 2 te winnen? Gezien bij Mechelen, niet bij ons"

AA Gent haalde tegen KV Mechelen een dubbele achterstand op en had zelfs nog de kansen om te winnen. Toch was coach Hein Vanhaezebrouck allerminst tevreden na de 2-2 in de Ghelamco Arena.

"We zijn heel matig gestart en op alle vlakken heeft Mechelen ons weten te overtroeven. Het is een goed voetballende ploeg en dat weten we, dus moesten we hen het voetbal beletten. Dat hebben we niet gedaan", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse.

"Er was geen druk op de bal, we zaten constant in de problemen, we liepen achter de feiten aan. We kregen twee goede kansen ondanks alles in de eerste helft, maar daarmee is alles gezegd."

Als je zo slap aan de wedstrijd begint ...

In de tweede helft maakte Gent een betere indruk en haalde het een dubbele achterstand snel op: "Ik kan niet tevreden zijn met tien minuten waarin we goed waren. Als je zo slap begint aan een partij ... Dan ben ik niet tevreden, neen."

"We gaven vooraf aan dat we per se play-off 2 wilden winnen. Als je dan zo slap begint ... De drive om de play-offs te winnen, die heb ik gezien bij Mechelen. Maar niet bij ons. Het is het verhaal van het seizoen. Hopelijk is dit een les voor ons."