Vanlerberghe na de match tegen Gent: "We blijven achter met een zure nasmaak"

KV Mechelen en AA Gent hielden het op een gelijkspel. Mechelen kon gaan rusten met een 0-2 voorsprong, maar kort na de pauze prikte Gent twee keer snel na elkaar tegen. Dat tot grote teleurstelling van Mechelenverdediger Jordi Vanlerberghe.

"We blijven achter met een zure nasmaak”, zegt de centrale verdediger in een interview met Het Laatste Nieuws. “We waren naar hier gekomen om te winnen, en dat was ook te zien in de eerste helft. We waren veel beter dan Gent. Maar dan ontbreekt het ons aan volwassenheid. Het is een enorme teleurstelling dat we gelijk spelen. Zo’n voorsprong vasthouden, is echt een werkpunt voor ons. Anderzijds moeten we ook meenemen dat we een goéde match speelden tegen Gent”

“Het is ons doel zoveel mogelijk te winnen. En dat moéten we volgend weekend tegen KV Oostende ook doen als we nog voor de eerste plaats willen meestrijden, want dat is het enige wat telt in deze nacompetitie”, aldus Jordi Vanlerberghe in een interview met Het Laatste Nieuws.