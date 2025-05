Cercle blijft met lege handen achter in Jan Breydel na zwakke eerste helft en discutabele strafschop voor KV Kortrijk

Op de vijfde speeldag van de Relegation Play-offs keken Cercle Brugge en KV Kortrijk elkaar in de ogen. Jimmy De Wulf koos voor dezelfde elf als tegen STVV. Bij Kortrijk kwamen Fujii en Karim Dermane terug in de ploeg.

Er stond vandaag veel op het spel voor beide ploegen: zekerheid voor Cercle Brugge tegenover de (bijna) laatste hoop voor KV Kortrijk. Op de voorlaatste speeldag van de Relegation Play-offs lagen nog veel scenario’s op tafel.

Cercle Brugge begon nochtans zeer zwak aan de wedstrijd. KV Kortrijk nam het openingskwartier in handen, wat ook resulteerde in een vroege voorsprong voor de 'Kerels'.

Mehssatou kreeg te veel ruimte aan de rand van het strafschopgebied. Niet voor het eerst dit seizoen profiteerde de Kortrijkse kapitein hier optimaal van. De middenvelder trapte de bal heerlijk via de paal in doel.

Twintig minuten later kwamen we tot een sleutelmoment in de wedstrijd. Ambrose ging graag neer in het strafschopgebied en Lothar D’hondt legde de bal op de stip. Discutabel te noemen, want het was niet duidelijk te zien of Ravych de Kortrijkse aanvaller al dan niet raakte.

Kadri stond op en trapte de bal feilloos via de paal tegen de netten: 0-2 en meteen ook de ruststand. Scheidsrechter D’hondt vulde zijn boekje nog aan met enkele terechte gele kaarten, waardoor maar liefst vier spelers tijdens de rust al een geel karton onder hun naam hadden staan.

Tijdens de rust greep Jimmy De Wulf meteen in. Een dubbele wissel bij Cercle zorgde voor een aanvallendere opstelling. Dat bleek te werken, want Cercle kwam al snel tot meer doelgevaar.

Dat doelgevaar leidde nog niet tot doelpunten, want telkens stuitte de Brugse aanval op een sterk keepende Ebbe De Vlaeminck. De jonge doelman pakte uit met enkele belangrijke reddingen.

Utkus kopte nog op de paal, maar meer grote kansen bleven uit. Zo eindigde de wedstrijd op 0-2 na een doelpuntloze tweede helft. Een domper voor Cercle en gouden punten voor Kortrijk.

Kortrijk komt voorlopig op één punt van STVV met één wedstrijd meer. Door het verlies blijft de voorsprong van Cercle op de Kanaries steken op slechts twee punten. STVV speelt zondag tegen Beerschot.