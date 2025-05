"Gebeurden dingen die niet konden": Hannes Van der Bruggen scherp na nederlaag van Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge verloor zaterdagavond met 0-2 van KV Kortrijk. Een fikse tegenvaller voor de Vereniging in de strijd om het behoud.

Cercle Brugge had alles in handen om een heel belangrijke stap richting het behoud te zetten, maar na een zwakke prestatie tegen KV Kortrijk werkt het zichzelf weer in moeilijkheden.

“Ik hoop dat iedereen heel kwaad is”, zegt Hannes Van der Bruggen bij Sporza over de West-Vlaamse derby. “Voor de wedstrijd weet je dat dit een sleutelmatch is.”

Maar de manier waarop de spelers van groenzwart het veld opstapten was alles behalve alsof er ontzettend veel op het spel stond. Integendeel zelfs.

“En dan ... We zeiden voor de wedstrijd dat we scherp moesten beginnen, maar Kortrijk was veel agressiever. Er gebeurden dingen die niet konden”, gaat hij verder.

Cercle Brugge kreeg nog de nodige kansen om zichzelf terug in de match te spelen, maar telkens maakte men de verkeerde keuzes. “De pijnlijke vaststelling is dat we gewoon niet goed genoeg waren”, besluit hij.