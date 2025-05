Ondanks degradatie spreekt KV Kortrijk-coach Bernd Strorck vol lof over bestuur: "Het geeft een beeld van hoe het er in deze club aan toe gaat"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het doek is gevallen voor KV Kortrijk. Na 17 seizoenen in de Belgische hoogste klasse degraderen de Kerels naar 1B.

Afgelopen speeldag won KV Kortrijk nog van Cercle Brugge, maar door de winst van STVV tegen Beerschot is degradatie toch officieel voor Kortrijk. De Kerels speelden nochtans lang niet slecht in de Relegation Play-offs.

Mede dankzij Bernd Storck. Tegen Cercle Brugge nam de Duitse coach nog een paar tactisch goede beslissingen. Zo zette hij Mehssatou op de linkerkant en maakte hem kapitein door de afwezigheid van Brecht Dejaegere.

“Nayel was in afwezigheid van Brecht Dejaegere onze kapitein en een hele belangrijke pion, bovendien technisch tweevoetig," sprak Storck bij Het Laatste Nieuws. De Chileense middenvelder scoorde bovendien nog een knap doelpunt.

Dat was niet zijn eerste dit seizoen. "Met zijn drie goals in de Relegation Play-offs hield hij ons lang in leven," haalde Storck aan. Jammer genoeg voor Kortrijk zal Mehssatou zijn contract bij de Kerels niet verlengen.

Naast Mehssatou ontving ook het bestuur lof van Bernd Storck. Het gedrag van CEO Ken Choo kon de 62-jarige coach wel bekoren: “Hij had nog samen met de spelersgroep de lunch genomen. Ik vond dat een belangrijk signaal naar de groep toe. Het geeft een beeld van hoe het er in deze club aan toe gaat.”