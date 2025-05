Het doek is gevallen voor KV Kortrijk: net geen Houdini-act, spelers krijgen niet waar Storck van vindt dat ze het verdienen

Het is voorbij voor Bernd Storck en zijn spelers. KV Kortrijk is mathematisch uitgeteld in de Relegation Play-offs en degradeert naar de Challenger Pro League.

KV Kortrijk heeft een opmerkelijk parcours afgelegd. De Kerels pakten 4 op 6 tegen Cercle en gingen in Sint-Truiden winnen. Desondanks is het niet voldoende om de degradatiestrijd tot de laatste speeldag te rekken. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de slechte uitgangspositie waarmee KVK aan deze play-downs moest beginnen.

De uitschuiver op het veld van Beerschot was de doodsteek. Mathematisch kon het dit weekend wel nog en KVK deed ook zijn plicht met winst in het Jan Breydelstadion. "We grepen onze laatste kans", zei Bernd Storck na de 0-2-zege van zijn team. "Tijdens mijn persconferentie voor de match tegen Cercle haalde ik al aan dat dit onze enige kans was."

Kortrijk had het niet meer in eigen handen

De Duitse trainer kon alleszins alleen maar tevreden zijn over wat zijn jongens zaterdag op de grasmat legden. "De ploeg deed het fantastisch. Het was een groot gevecht tussen beide ploegen en wij hadden het geluk aan onze kant. Met de drie punten hebben we ons in leven gehouden. Jammer genoeg hebben we het niet in eigen handen."

Dat was uiteraard al een verwijzing naar de affiche STVV - Beerschot. Bij een overwinning van de Kanaries was dat overleven van Kortrijk slechts van tijdelijke aard. Zo is het ook uitgedraaid. De goals van Bertaccini volstonden om de punten op Stayen te houden. KV Kortrijk zakt onherroepelijk naar de Challenger Pro League.

Laatste match niet meer van belang voor KVK

Bernd Storck was van mening dat zijn spelers op zijn minst recht hadden om nog één keer voor het behoud te strijden. "Op basis van hoe we de laatste weken gespeeld hebben, verdienen we nog een finale te spelen." Die zal er nu niet meer komen. Kortrijk - STVV van volgende zaterdag zal enkel nog belangrijk zijn voor de bezoekers.