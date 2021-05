Geen Waasland-Beveren in 1A volgend seizoen: Mikautadze de uitblinker in duidelijke overwinning voor RFC Seraing

Waasland-Beveren degradeert naar 1B. Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd op het veld van RFC Seraing, verloren de Waaslanders deze avond met 2-5. Mikautadze was opnieuw de grote man bij de bezoekers met twee doelpunten.

Beide ploegen begonnen met de nodige zenuwen aan de wedstrijd, maar al snel kreeg de thuisploeg een uitstekende kans nadat scheidsrechter Boucaut naar de stip had gewezen na hands. Een kolfje naar de hand van Frey en de aanvaller legde de aanvaller ook koelbloedig tegen de touwen.

De druk lag dus bij RFC Seraing, maar ook de bezoekers hadden snel een doelpunt beet. Ook zij kregen een strafschop na een handsbal en sluipschutter Mikautadze was er als de kippen bij om de penalty om te zetten: 1-1.

© photonews

Waasland-Beveren nam de gelijkmaker de wedstrijd in handen, maar veel bracht het niet op. De beste kansen waren voor Bertone en Koita, maar hun schoten gingen niet tussen de palen.

In de laatste tien minuten van de eerste helft nam RFC Seraing opnieuw over. Met succes, want net voor het rustsignaal kopte Sabaouni een goed aangesneden vrije trap tegen de netten. 1-2 en dus moest Waasland-Beveren al twee keer gaan scoren om degradatie te vermijden.

Tweede helft

Waasland-Beveren moest dus snel op zoek naar een doelpunt en na vijf minuten in de tweede helft was het al prijs. Na een mooie aanval kwam de bal tot bij Frey en de aanvaller legde goed terug tot bij Sinani. De middenvelder had de gelijkmaker maar binnen te duwen.

De Waaslanders hadden nog één doelpunt nodig, maar een half uur voor het einde kwam een ijskoude douche. Een hoekschop kwam op het hoofd van Faye en de centrale verdediger kopte de 2-3 tegen de netten.

© photonews

Waasland-Beveren leek gekraakt en het werd zelfs nog erger voor de thuisploeg, want Mikautadze zorgde met zijn tweede van de avond nog voor de 2-4. In de slotfase werd het nog 2-5 via Bernier en daar bleef het ook ineens bij.

Door deze nederlaag zakt Waasland-Beveren naar 1B. Het is al van het seizoen 2011/2012 geleden dat de Waaslanders nog in de tweede klasse hebben gevoetbald. Voor RFC Seraing is het een geweldig einde van een mooi sprookje, want de club zal volgend seizoen in de hoogste voetbalklasse te zien zijn.