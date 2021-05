Emilio Ferrera met Seraing in één ruk van Amateur naar 1A: "Je kan ons wat vergelijken met Leicester City"

Het is Emilio Ferrera gelukt: hij bracht Seraing terug naar het hoogste niveau. De 53-jarige coach vroeg op zijn persconferentie meer aandacht voor wat ze gepresteerd hebben. "Onze stijl is herkenbaar. Vol overgave en met fris aanvallend voetbal", klonk het.

Ferrera begon met Nicky Hayen te troosten. "Ik weet wat het is om belangrijke wedstrijden te verliezen. Dat doet pijn, maar dat is voetbal", zei hij. "Met alle respect, maar ik vind de overwinning verdiend. We waren beter over de twee wedstrijden. We hadden meer doelkansen en controleerden de wedstrijd. Ook mentaal, want we geven na 15 minuten een domme penalty weg en vechten toch terug."

Seraing rukt dus vanuit Eerste Amateur rechtstreeks op naar het hoogste niveau. Verdiend, zeker wel. "Je kan ons seizoen wat vergelijken met dat van Leicester City een paar jaar geleden. Ze voetbalden voor het behoud, maar speelden dan voor een ticket in de Champions League en wonnen vervolgens de titel in Engeland."

"Mijn spelers verdienen deze promotie. Dit is het bewijs dat er heel wat talent zit in de lagere klassen van het Belgische voetbal en dat er te weinig naar gescout wordt."