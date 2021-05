Dries Wuytens enorm teleurgesteld: "Dan kom je zo ver en dan speel je twee verschrikkelijke wedstrijden"

Waasland-Beveren degradeert naar 1B. De Waaslanders speelden in de heenwedstrijd nog 1-1 gelijk tegen RFC Seraing, maar in de terugwedstrijd zaterdagavond verloor de ploeg met duidelijke 2-5 cijfers.

Dries Wuytens was teleurgesteld na de wedstrijd. De verdediger begreep het niet. "Ik heb een slecht gevoel. Proficiat aan Seraing is het enige wat ik nu kan zeggen. Ik ben enorm teleurgesteld", legde hij uit op de persconferentie.

"We hebben er een heel seizoen hard voor gewerkt. Dan kom je zo ver en dan speel je twee verschrikkelijke wedstrijden tegen RFC Seraing. Het was gewoon niet goed genoeg en we waren veel te slap. Ik snap het zelf niet goed. We hebben er een heel seizoen voor gevochten en dan gooien we het zo weg", aldus Wuytens.