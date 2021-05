Grote teleurstelling bij Waasland-Beveren: "Het doet enorm veel pijn"

Vandaag is er een einde gekomen aan de periode van Waasland-Beveren in de hoogste voetbalklasse. De Waaslanders verloren met 2-5 van RFC Seraing en zullen vanaf volgend seizoen in 1B aantreden.

Nicky Hayen was na de wedstrijd uiteraard enorm teleurgesteld. "Het is een zeer moeilijk moment. We hadden dit seizoen veel passie en drive om erin te blijven, maar het is niet gelukt. We hebben enorm veel pijn en zeker ook naar de supporters toe, want we zijn vandaag fantastisch onthaald geweest", aldus Hayen op de persconferentie.

Volgens Hayen had zijn ploeg het lastig vandaag. "We waren niet op de afspraak. RFC Seraing is een ploeg met veel dynamiek. Wij zijn overal een stap te laat gekomen en zijn overal afgetroefd", vertelde Nicky Hayen.

Wat nu voor Nicky Hayen? "Ik heb er geen idee van. Andere mensen kunnen er meer over zeggen. Het is een pijnlijke avond en ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren", legde de trainer van Waasland-Beveren uit.