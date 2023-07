"Een prijs wil je pakken": favoriet Antwerp kijkt met volledig andere blik naar start Belgisch voetbalseizoen dan opponent

Het Belgisch voetbalseizoen trekt zich weer op gang! Antwerp is daarbij uiteraard favoriet, als landskampioen en bekerwinnaar. Ook KV Mechelen krijgt een kans in de schoot geworpen om de Supercup te pakken.

Mark van Bommel heeft al menig Supercup in zijn prijzenkast staan en wil daar absoluut nog eentje bij doen. "Een prijs wil je pakken", sloot de succescoach van Antwerp uit dat hij zou experimenteren met zijn elftal. Antwerp speelt zondag om te winnen, niet om iets uit te proberen. Zo kan het ook al meteen de toon zetten voor de competitie.

Het is vooral van het kampioenschap dat ze in Mechelen wakker liggen. Steven Defour noemde de Supercup al verschillende keren een 'veredelde oefenmatch', eentje die KV als verliezend bekerfinalist kan spelen omdat Antwerp de dubbel pakte. Het is wel een goede test omdat de geelroden de competitie aanvatten op het veld van Club Brugge.

Antwerp won vorig seizoen alle onderlinge ontmoetingen met KV Mechelen, onder meer de bekerfinale. Krijgen we een herhaling van dat scenario of een verrassende revanche? Bij de thuisploeg missen ze de geblesseerde Ekkelenkamp en is Janssen een twijfelgeval. Bij KV ontbreken Hairemans (ziek) en Konaté (niet speelgerechtigd).

Volg Antwerp - KV Mechelen live van op de Bosuil op Voetbalkrant.com om 18u!

