Toby Alderweireld geeft ploegmaat veeg uit de pan na winnen Supercup: "Enorm dom"

Toby Alderweireld heeft zijn eerste jaar bij Royal Antwerp niet gemist. Drie prijzen pakte hij op minder dan een jaar, straf.

Een gek scenario was het om de Supercup ook nog eens bij te schrijven na de titel en de Beker van België, ook al tegen KV Mechelen. Toby Alderweireld was een tevreden man achteraf.

"Het was een beetje op z'n Antwerps", gaf hij aan in de catacomben van de Bosuil na de wedstrijd. Na strafschoppen pas kon de derde trofee gepakt worden.

Dom rood

Met 'dank' aan Gaston Avila, die knullig rood pakte en zo Mechelen opnieuw in de match liet komen. Dat besefte ook Mega Toby.

"We hebben het ons onnodig moeilijk gemaakt. We hadden de match sneller dood moeten maken en hebben genoeg kansen daartoe gehad. En die rode kaart was compleet dom."