Antwerp leverde exact de prestatie die verwacht kon worden en staat verder dan in '22: in detail uitgelegd hoe dat komt

Antwerp had wel strafschoppen nodig om de Supercup te pakken, maar deed dat met een prestatie die verwacht mocht worden. Dat concludeerden Van Bommel en Muja, de Antwerp-coach was ook uitermate tevreden over wat zijn spelers op de mat legden.

Je ploeg een uur lang heer en meester zien zijn bij de eerste afspraak van het seizoen, moet de wens zijn van elke coach. "Vanaf de eerste trainingsdag begin je tactisch er alles in te pompen. Daar blijft 30-40 procent van hangen en gedurende het seizoen ontwikkel je je elke keer meer", weet Van Bommel wel hoe de zaken min of meer verlopen.

Korte voorbereiding

"Hoe meer je dat doet, hoe meer je kan verrassen. Wij weten wat we moeten doen in een korte voorbereiding. We kunnen wel iets 'hoger' instappen, omdat de jongens die gebleven zijn dit voetbal al gespeeld hebben. Als die hun eigen niveau halen, maakt dat dat we verder staan dan vorig seizoen", besluit de succestrainer van de Great Old.

© photonews

Dit was dan de prestatie die er zat aan te komen. "Ik denk dat dit was wat je van ons kon verwachten", bevestigt Arbnor Muja. "Iedereen zat op zijn topniveau. Er speelden wel enkele details een rol, want we hadden de match kunnen doodmaken in de eerste helft."

Fysiek top

"Dat is voetbal: je ligt honderd procent boven en ineens keert het. De rode kaart veranderde alles, maar de voorbereiding gaat heel goed", trekt de Kosovaar zich op aan de positieve punten. "Fysiek zitten we goed en hopelijk gaat het verder zonder blessures."

Er kwamen dus wel strafschoppen aan te pas. Dat Antwerp daarin aan het langste eind zou trekken, kon ergens misschien ook wel verwacht worden. "Butez heeft het al laten zien in bekermatchen tegen Beveren en Union. Ik heb de jongens verteld om zich te concentreren op hun taak en te vertrouwen op Jean", aldus Van Bommel.