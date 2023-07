Elementen uit Vrancken-tijdperk en juiste balans cruciaal: het systeem ontleed, deze weg wil Defour op met KV Mechelen

In de voorbije oefenmatchen en de Supercup was duidelijk te zien welke weg Defour op wil met KV Mechelen. Na vorig seizoen over te nemen van Buijs na een tegenvallende start, heeft Defour deze keer van op de eerste trainingsdag alles naar zijn hand kunnen zetten.

Voor welk voetbal gaat KV Mechelen staan nu Defour van in het begin de lijnen kan uitzetten? In elk geval voor een verzorgde opbouw van achteruit. Van de doelman naar de laag staande verdedigers tot bij de hoger opgestelde compartimenten moet de bal van voet tot voet gaan. Ook als de tegenstander hoog komt storen.

Het is iets wat we ook al gezien hebben in het Vrancken-tijdperk. Hierover later nog meer op Voetbalkrant. Bij balverlies hamert Defour erop om een goed en een compact blok neer te zetten. Het zal dus zeker niet ten allen tijde druk zetten zijn, wel tijdig in het blok kruipen. Daar moet absoluut nog verder aan gewerkt worden.

Weggeven van ruimtes vermijden

"We hebben bepaalde afspraken en sommigen gaan op enthousiasme ook iets te veel willen doen. Dan zijn de ruimtes te groot. Dat was vorig seizoen ook het geval. We hebben veel tegendoelpunten geslikt, dat komt omdat ons blok te groot is. Die defensieve mentaliteit moet veel beter dan dat", zet Defour de zaken op scherp.

© photonews

'Ik wil geen 80 goals meer pakken", benadrukt de Mechelse coach. Het waren er 63, maar de boodschap komt wel over. Achter de Kazerne verwachten ze natuurlijk wel een bepaald soort voetbal. Eerder offensief en het truitje moet nat gemaakt worden.

Offensieve opvatting met defensieve stabiliteit

Met Defour heeft iemand van het huis de sportieve leiding, in principe moet hij dus wel over de juiste balans kunnen waken. "Wil ik de bal? Absoluut. Wil ik graag de bal en wil ik veel goals maken? Zeker en vast. Maar ik wil ook meer defensieve stabiliteit."

© photonews

Voorts is het de bedoeling om de opbouw af te wisselen met een diepe kruispasses naar de flankspelers, die met hun snelheid de actie moeten verderzetten. En hiervoor de momenten goed aan te voelen. De gebarentaal van Defour zal langs de zijlijn wel boekdelen spreken. KV maakt zich op voor een geanimeerd seizoen.