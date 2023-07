In de soep gelopen: Eleven Sports kwam met leuke belofte voor de fans, maar krijgt meteen heel wat kritiek te verwerken

De Supercup tussen Antwerp en KV Mechelen op de Bosuil in Deurne-Noord zorgde voor een leuke thriller. Maar er was ook heel wat kritiek.

Antwerp en KV Mechelen maakten er een echte thriller van. Het werd 1-1 en na strafschoppen pakte The Great Old zijn derde prijs van het jaar.

Eleven Belgium kwam vooraf met een fikse belofte. Supporters zouden via TikTok de wedstrijd live kunnen volgen.

TikTok-problemen

In de praktijk viel dat echter ferm in het water, want een en ander liep flink in de soap. Tot minstens vier keer toe werd de live opgeschort door een schending van de community-richtlijnen.

Eleven probeerde het op te lossen en af en toe kregen we beelden te zien, maar het was vaak van korte duur. En ook op televisie liep er een en ander mis. Het zorgde voor heel wat kritiek op de sociale media.

fix de tiktok stream aub — 🪄. (@CurlyHairBallr) July 23, 2023

Gaat die cijfer/lettercode nog lang op mijn beeld blijven dansen? Ik betaal voor een duidelijk beeld. — J-Goose (@Keet11) July 23, 2023