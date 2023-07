Bijna was de Supercup nog voor Mechelen, maar Storm eerlijk na penaltythriller: "We hadden het ongelofelijk moeilijk"

De penaltyreeks bood KV Mechelen nog een laatste strohalm, maar daar moest het uiteindelijk de duimen leggen voor een duidelijk beter Antwerp. Nikola Storm gaf dat na de wedstrijd dan ook toe.

"We hadden het bijzonder moeilijk", vertelt hij. "We hadden een wedstrijdplan maar het ging enorm moeilijk. Antwerp zette hoog druk en belette ons om te voetballen. Die rode kaart en owngoal boden ons nog een kans, maar uiteindelijk kan ik dit niet onverdiend noemen. We kregen in de tweede helft wel wat kansen en hebben er uiteindelijk wel alles aan gedaan."

KV Mechelen kon zowaar de Supercup winnen, zonder dat het vorig seizoen één prijs heeft gepakt. "Dat is voetbal. We waren er dichtbij, maar het mocht niet baten, jammer."

Antwerp pakt zo de 'treble' en is de eerste ploeg sinds Club Brugge in 1996 die daar in slaagt. Straf.