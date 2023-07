Blijft hij bij Antwerp of niet? "Transferperiode is nog anderhalve maand"

Andermaal was Jean Butez de grote held van Antwerp. Maar of hij blijft bij The Reds deze zomer? Daar antwoordde hij vaag op.

"Ik weet niet of ik bij Antwerp blijf, de transferperiode is nog anderhalve maand open", vertelde hij aan Gazet Van Antwerpen. "Ik weet niet wat er nog allemaal gaat gebeuren. Ik ben hier gelukkig, mijn familie is hier gelukkig. We zullen zien wat er gebeurt."

Hoe dan ook mag de sterkhouder met Antwerp de tripel vieren. "Het is gek, de derde prijs in drie maand. De volgende zal moeilijker worden. Het is fantastisch voor de club en voor de supporters."

In de penaltyreeks tegen KV Mechelen speelden de doelmannen een hoofdrol. Gaetan Coucke wist één penalty meer te pakken dan Butez, maar omdat de Mechelaars 2 keer over schoten, mochten The Reds uiteindelijk zegevieren.