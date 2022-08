Het Champions League sprookje van Union SG eindigt op Ibrox tegen Rangers

In een kolkend Ibrox heeft Union zijn 2-0 voorsprong niet kunnen vasthouden. Rangers begon ontketend en maakte de klus af. Union moet zich nu focussen op de groepsfase van de Europa League.

1ste helft

Rangers koos zoals verwacht direct voor de aanval. Het bepaalde het spel en kreeg ook wel wat kansen, maar niet binnen het doelkader. Zo kopten Colak en Tillman over het doel. Union kwam er niet uit en had het moeilijk in de beginfase tegen Rangers.

Union kwam de eerste keer piepen via Van Der Heyden, maar zijn kopbal ging over het doel van Rangers. In de 29ste minuut volgde weeral een aanval van Rangers. Via een vrije trap kwam de bal bij Colak en met een goede redding kon Moris hem van de 1-0 houden.

De grote stormloop van Rangers ging liggen en Union knokte zich terug in de partij. Een kleine mogelijkheid van Teuma was het gevolg. In het slot van de eerste helft maakte Van Der Heyden onnodig handspel in de rechthoek. Een penalty was het gevolg en Tavernier zette die feilloos om. Zo gingen de Schotten met een voorsprong de rust in.

2de helft

Rangers begon de tweede helft op een iets rustiger tempo dan de eerste, maar nog steeds hielden ze de bal in de ploeg en domineerden ze het spel. Union kwam één keer piepen via Lazare, maar zijn schot ging ver naast en over het doel van Rangers.

De druk van Rangers bleef aanhouden en Colak kopte de bal van vlakbij binnen. Zo stond het 2-0 en de bordjes terug in evenwicht met de heenmatch erbij geteld. Stelselmatig begon Union meer in de wedstrijd te komen, maar dit zonder grote kansen te krijgen. Het was zelfs Rangers dan zijn voorsprong verder uitdiepte.

Na een vrije trap, dat geen vrije trap had mogen zijn, werd er een hoge bal in de grote rechthoek gesmeten. Moris komt uit, maar Tillman is sneller en op de bal en kopt de 3-0 tegen de netten.

Union koos nadien resoluut voor de aanval, maar tot grote kansen kwamen ze niet. In het slot kwamen ze tweemaal piepen, maar zonder tot een goed schot binnen het kader te komen. Lazare kreeg in de toegevoegde tijd nog zijn tweede gele kaart onder zijn neus geschoven.

Zo gaat Rangers door naar de laatste kwalificatieronde in de Champions League en wacht er voor Union de groepsfase van de Europa League.