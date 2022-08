Formidabel! Union overklast Europa League-finalist Rangers en pakt heel goeie uitgangspositie voor terugmatch

Met de groetjes van het geel-blauwe leger in Leuven! Vooraf gaf niemand een eurocent voor de kansen van Union tegen Rangers. De werkelijkheid op het veld was echter helemaal anders. Union overklaste de Schotten, op en naast het veld. 2-0, wie had dat durven dromen of hopen?

Vijf minuutjes had Union het moeilijk tegen de flukse Rangers, maar Van der Heyden zette daarna eens een felle tackle in en Lazare dribbelde een paar Schotten en de toon was gezet. De tegenstander stond dan wel bekend om zijn taai spel, maar dat kunnen ze bij Union ook. En beter zelfs zo bleek. Na een kwartier waren de Brusselaars de dominante ploeg aan Den Dreef. Faut le faire!

Teuma was overal

De fanatieke Schotse aanhang had zich ook niet aan zo'n tegenstand verwacht blijkbaar, want het was bijzonder stil aan de overkant. 'Den Dudendreef' beefde van het enthousiasme van de Brusselse fans. Exponent van de grinta en overgave: Teddy Teuma. Gewoon overal op het veld te vinden. En na 25 minuten bekroonde hij die glansprestatie ook nog eens met een goal, nadat de bal pardoes voor zijn voet viel in de zestien. Van slagersknecht vijf jaar geleden tot scoren in de CL-voorronde. Wie verwittigt er Hollywood?

© photonews

En nee, die voorsprong kon je niet onverdiend noemen. Dat op zich is al een wonder tegen de Europa League-finalist van vorig seizoen. Lapoussin draafde zijn flank op en af, Lazare dreef wat tegenstanders tot wanhoop en de drie achteraan toonden zich bikkelhard in de duels. Die eerste helft was een totaalprestatie van de Unionisten.

Weeral Teuma

En de lijn werd in de tweede gewoon doorgetrokken. Onverzettelijk waren ze. Steviger in de duels. Korter op de bal. Veel verticaler in hun acties. Een prestatie die Europa wel zal rondgaan. Bij een schot van Teuma kwam de bal tegen de arm van een Schotse verdediger. De VAR werkte gelukkig weer (hij was onbeschikbaar bij het begin van de match) en de ref wees naar de stip. Dante Vanzeir maakte het af: 2-0. Vergelding voor zijn gemiste penalty in de play-offs van vorig seizoen tegen Club.

We kunnen het niet genoeg benadrukken: een topprestatie! Mooi voor onze Europese coëfficiënt ook. En waarom zouden ze volgende week schrik moeten hebben van deze Rangers? Ze maakten er bijwijlen kipkap van. Vanzeir had de 3-0 nog aan de voet, maar de keeper kwam goed uit. PSV en Monaco zullen er ook met grote ogen naar gekeken hebben. Maar ja, eerst nog die terugmatch overleven. De sterkte van dit Union zijn niet de individuele spelers, maar het collectief dat door een muur wil lopen voor een resultaat.

© photonews