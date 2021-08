Van de hemel naar de hel en bijna terug naar de hemel: Anderlecht karig beloond naar hard werken, Refaelov mist ultieme strafschop

RSC Anderlecht wilde met heel wat fans achter zich geschaard punten sprokkelen voor de coëfficiënt en de poorten openbeuken naar de poules van de Conference League. Tegen Vitesse Arnhem werd paars-wit niet genoeg beloond voor een prima eerste helft en kon pas in de slotfase gelijkmaken.

Zowel Antwerp als AA Gent hadden eerder op de donderdagavond al verloren en dus was het aan Anderlecht om wat puntjes te pakken voor de coëfficiënt. Dan moest het wel voorbij Vitesse Arnhem weten te raken.

Raman doet het twee keer

Vincent Kompany bracht Amuzu tussen de lijnen in vergelijking met agelopen weekend tegen Cercle Brugge, waardoor Verschaeren naar de bank verhuisde. Benito Raman en Joshua Zirkzee waren de andere aanvallers van dienst.

© photonews

© photonews

Amuzu zou zijn stempel zeker drukken in de eerste helft, door een aantal keren met goede rushes te komen op zijn flank en ook in de doelpunten was hij betrokken. Eerst noopte hij Schubert tot een redding waardoor Raman de rebound kon binnen werken.

Wat later gaf hij de tweede van Raman op een schoteltje aan. De aanvaller van Anderlecht had voor rust nog zijn hattrick kunnen volmaken, maar via Schubert en de paal ging dat feestje niet door. Tussendoor had Dasa gelijkgemaakt, maar paars-wit was wel met een verdiende voorsprong gaan rusten.

Donderslagen bij heldere hemel

Na de koffie volgde een tweede donderslag bij heldere hemel: een lage knal van Frederiksen verdween via Hoedt tegen de touwen: 2-2 en alles te herdoen na 46 minuten voetballen. Het maakte dat een dominant paars-wit wel weer een hele avond hard moest werken.

© photonews

© photonews

Benito Raman kwam nog een keertje dicht bij zijn hattrick, maar aan de overkant kwam ook Gboho een paar keer zijn neus aan het venster steken in een tweede helft waarin beide teams de intensiteit en snelheid van de eerste helft niet konden herhalen.

Invaller beslist het

Het was wachten op een gaatje, de bezoekers waren hoe langer hoe meer tevreden met een gelijkspel, maar kregen zelfs nog meer dan ze verdienden: Hoedt en Gomez lieten zich aftroeven door Tannane, de invaller maakte er zo 2-3 van.

Een aantal zeer koude douches voor paars-wit, dat ook steeds minder klaarkreeg op het veld. Gelukkig was er nog de ingevallen Yari Verschaeren, die in minuut 90 voor de enigszins verlossende 3-3 kon zorgen. In de blessuretijd ging de bal vervolgens op de stip, maar mikte Refaelov snoeihard op de lat. Het zal in Arnhem moeten gebeuren.