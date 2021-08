Gent mist een resem aan kansen en krijgt deksel op de neus in Polen

Gent gaat pijnlijk onderuit in Polen tegen Rakow Czestochowa. Gent had gedurende een lange periode het balbezit en de kansen, maar één kans was genoeg voor de thuisploeg om te scoren.

De eerste helft was er ééntje om snel te vergeten. Er was amper iets te zien. De enige grote kans was er wel eentje voor de Buffalo's. Depoitre werd weggestuurd, hield de bal heel goed bij tussen twee verdedigers, legde knap af op Tissoudali, maar hij kon niet scoren. Een onbegrijpelijke misser eigenlijk, van de 28-jarige ex-Beerschotspeler. Het was al duidelijk dat het niet zijn avond zou gaan worden. Ook zijn passes en dribbels werden geen succes.

Photonews

Dat de Gentenaren slechts één uitgespeelde kans kregen in de eerste 45 minuten ligt natuurlijk niet enkel aan hen. De verdediging van Rakow Czestochowa stond gewoon heel erg goed opgesteld. Als een stevig blok verdedigden ze knap op een voetballend Gent. Ook Marcin Cebula was een lichtpunt bij de thuisploeg. De 25-jarige Pool toonde dat hij aardig overweg kon met de bal aan de voet. Hij bracht knappe aanvallende impuslen en Gent wist niet altijd even goed wat ze met hem moesten aanvangen.

Coach, train op inworpen alstublieft!

Dat er bij Rakow Czestochowa zelden getraind wordt op inworpen werd na een half uurtje duidelijk. Een inworp ging volledig mis, belandde in het gezicht van de speler die zelf de inworp voor zijn rekening nam. Dat werd onthaald door gelach op de tribune's. Amper tien minuten later ging het opnieuw fout. Ze bleven buitenspel staan na een éé-tweetje. Trainer Marek Papszum weet dus waar hij nog aan kan werken met zijn spelers.

Photonews

Deksel op de neus

De tweede helft begon heel eventjes veelbelovend voor de bezoekers. Gent versierde meteen een hoekschop en Vadis Odjidja dacht aan een olympisch doelpunt. Zijn hoekschop werd door de doelman van Rakow Czestochowa over de lat geduwd. De tweede hoekschop was ook niet slecht, er werd zelfs op gescoord. Spijtig genoeg voor de Buffalo's werd er ook gefloten voor een overtreding op de doelman.

Bij de eerste de beste kans vanop een hoekschop voor Rakow Czestochowa was het wel meteen raak. Centrale verdediger Andrzej Niewulis kon van dichtbij eenvoudig binnentrappen. Zeer slecht verdedigd bij de Gentenaren. De achterstand had geen ramp moeten zijn voor Gent, want amper één minuutje later stond Tissoudali opnieuw alleen voor doel. De bal belandde op de paal. Wie niet kan scoren, kan ook niet winnen. Ook de zeven minuten blessuretijd leverden niets meer op. Gent heeft een hele boel werk in de terugwedstrijd als het dit seizoen Europees wil spelen.