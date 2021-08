Gent heeft wat recht te zetten in de terugwedstrijd en geeft tickets gratis weg

KAA Gent heeft vanavond een pijnlijke nederlaag ondergaan op het veld van Rakow Czestochowa. Om het goed te maken komen ze met een mooi gebaar.

KAA Gent verloren gisteren op het veld van het Poolse Rakow Czestochowa. Met het kleinste verschil gingen de Buffalo's onderuit en dat hadden ze vooral aan zichzelf te danken. Er werd veel te laks verdigd bij het tegendoelpunt en zelf maakten ze hun kansen niet af. Als de Gentenaren Europees willen spelen hebben ze dus nog een hele boel werk voor de boeg. Ze zullen volgende week met meer dan één doelpunt verschil moeten winnen tegen de Polen van Rakow Czestochowa.

Om de pijnlijke nederlaag wat te verdoezelen kwam KAA Gent met een mooi gebaar voor de blauw-witte fans. Iedereen die een abonnement heeft in de Ghelamco Arena zal volgende week gratis mogen komen kijken naar de terugwedstrijd. "Deze laatste horde, alvorens we de groepsfase van de nieuwe UECL binnentreden, bieden we gratis aan voor alle abonnees", staat te lezen op de website van de Buffalo's. Een zelfzekere uitspraak dus van Gent, maar als ze hun kansen leren afwerken kan het volgende week zeker en vast nog.