Club Brugge zweet in Spanje maar trekt wel met knappe 1-2 overwinning huiswaarts

Club Brugge heeft zijn goede vorm van de voorbije weken doorgezet door met 1-2 te winnen van het Spaanse Osasuna in de laatste voorronde van de Conference League. Skov Olsen bracht Club op voorsprong. Avila maakte gelijk maar De Cuyper zette niet veel later de eindstand vast.

Moeizame start

De voorbije dagen waren alle analisten vol lof over de jonge Nusa bij Club Brugge. Club-trainer Ronny Deila hield hem echter op de bank voor het treffen met Osasuna zodat Hans Vanaken opnieuw op het middenveld kon postvatten.

Op voorhand was al duidelijk dat Club Brugge niet bepaald een eenvoudige loting had toegewezen gekregen en met de Spaanse hitte erbovenop werd het een zeer moeizaam wedstrijdbegin in Pamplona. De thuisploeg begon als best aan de partij maar zonder echt doelgevaar. Club besloot om de kat uit de boom te kijken maar kon wanneer het balbezit werd veroverd te weinig tegen doen.

© photonews

De bedrijvigste man bij Osasuna was Ruben Garcia. De Cuyper en Zinckernagel hadden regelmatig hun handen vol met de Spaanse rechterflank. Hij probeerde het met een lobje, een plaatsbal en een hard schot .Enkel op dat laatste moemst Mignolet ingrijpen met de vuisten.

Brugs gevaar

Vlak voor rust viel de beste kans van de wedstrijd dan toch nog voor Club Brugge. Vetlesen schilderde een voorzet op het hoofd van Zinckernagel die vanop de kleine rechthoek kon inkoppen maar de Deen besloot over.

Na rust was het eerste doelgevaar opnieuw voor Osasuna dankzij Ruben Garcia die zijn schot de lat zag raken maar het doelpunt viel toch aan de overkant. Skov Olsen dribbelde vanop de rechterflank naar binnen, met een klein gelukje tussen twee verdedigers en schoot het leer onder doelman Fernandez tegen de touwen.

© photonews

Osasuna moest de druk opdrijven maar had het meteen na de goal toch moeilijk om gevaar te creëeren. Zinckernagel kwam nog het dichtste bij een doelpunt maar zag zijn schot gestuit worden door een Spaanse verdediger.

Actie-reactie

De druk werd echter te groot. Avila- ja, de broer van- kroop weg vanuit de rug van Spileers en stond zo perfect om een voorzet van Moncayola vrijstaand in de benedenhoek te koppen.

© photonews

Het leek nog 10 minuten puffen te zullen worden voor Club Brugge maar blauw-zwart had meteen een reactie in huis. Vetlesen gaf het leer perfect mee met de opkomende De Cuyper en in plaats van de bal nog eens voor doel te geven poeierde de linksachter de bal meteen in de verste hoek.

In de blessuretijd leek Ibanez toch nog de gelijkmaker tegen de touwen te koppen maar de de bal belande letterlijlk op de touwen, nipt over de kooi van de aan de grond genagelde Mignolet.

© photonews

Club Brugge neemt zo een heel mooi resultaat mee vanuit Pamplona richting West-Vlaanderen en heeft een heel grote stap gezet richting de groepsfase van de Conference League. Het werd bovendien een perfecte week voor de coëfficiënt met overwinningen van Antwerp, Union, Gent, Genk en Club Brugge