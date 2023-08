Venijn zit in de staart: KAA Gent breekt de poort naar Europese groepsfase open tegen stugge Cyprioten

Do or die voor de vier Belgische ploegen in Europa. Ook Gent ging op zoek naar een goede uitgangspositie tegen APOEL Nicosia. En dat zou uiteindelijk ook gaan lukken.

KAA Gent moest door een beslissing van de UEFA eerst thuis spelen tegen APOEL Nicosia en dus was het zaak om een goede uitgangspositie te verwerven voor de altijd lastige trip naar de kolkende en bruisende hoofdstad van Cyprus.

Hein Vanhaezebrouck deed dat met de enigszins verwachte namen. Archie Brown toonde zich als vleugelverdediger in de tweede helft tegen STVV en mocht blijven staan, voorin stonden Cuypers en Gift Orban opnieuw naast elkaar en in doel zoals altijd Europees Davy Roef.

Vers bloed doet het

Over de eerste 45 minuten kunnen we eigenlijk kort zijn. Gent won op punten en was de dominante ploeg, maar het kon met zijn balbezit heel weinig doen. Cuypers en Orban vonden elkaar niet of nauwelijks en ook uit de andere linies kwam maar weinig gevaar. Zelfs enkele corners en vrije trappen van Kums waren niet echt gevaarlijk deze keer.

© photonews

© photonews

Ook na de koffie bleef het spelbeeld lange tijd hetzelfde. APOEL was gekomen om een 0-0 mee naar huis te nemen, zo leek het wel. Toch kregen ex-Buffalo Kvilitaia en zeker Fetfatzidis grote kansen om er op een diefje 0-1 van te maken.

Heerlijke Hong

Dat gebeurde gelukkig voor de Buffalo's niet. Vanhaezebrouck bracht met Hjulsager en Fofana vers bloed tussen de lijnen en dat rendeerde. De eerste probeerde het een paar keer opportunistisch en bracht extra drive, de tweede scoorde via een afgeweken schot een kwartier voor tijd de 1-0.

© photonews

© photonews

Een krappe voorsprong om te verdedigen in Cyprus, dus ging Gent op zijn elan door. In de blessuretijd was het Hong die met een prachtig schot uit de vlucht de score wist te verdubbelen - tot groot jolijt ook van de supporters.

Gent mag zo dromen van een nieuwe Europese groepsfase in de Conference League, Ricardo Sa Pinto sprong een vijftal keer uit zijn vel in het laatste kwartier. Maar het zal altijd nog opletten blijven natuurlijk, al zagen de fans dat het goed was.