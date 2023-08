Malick Fofana de man van de avond voor Gent, trotse Hein Vanhaezebrouck wijst op grootste werkpunten

KAA Gent trekt met een 2-0 voorsprong naar APOEL Nicosia. Met dank onder meer aan een snedige invalbeurt van Malick Fofana.

Malick Fofana viel in én scoorde: "Als invaller wil je de ploeg helpen om de match open te breken. Ik ben heel blij dat ik het team heb kunnen helpen. Het was niet makkelijk, deze overwinning heeft veel deugd gedaan."

"Soms heb je wat meeval, soms niet. Het zal niet simpel worden in Cyprus, maar we hebben een goede uitgangspositie. Dat is het voornaamst", aldus nog Fofana. Die met wat geluk en een afgeweken bal zijn tweede uit zijn carrière maakte.

Werkpunten

"Malick Fofana heeft zijn kwaliteiten, maar ook nog zijn werkpunten. Hij moet efficiënter worden in alles wat hij doet, ook wat scoren en statistieken betreft. Hij heeft een enorme toekomst, maar moet nog evolueren", is Hein Vanhaezebrouck duidelijk daarover.

"Ook op gebied van body. Hij heeft de drang naar voor, het lef is er nu aan het bijkomen, ... Hij is aan het groeien, we moeten hem gewoon de tijd geven om die stappen te zetten. Ik ben heel blij met de manier waarop hij is ingevallen."