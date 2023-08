KAA Gent bijna zeker van de groepsfase? Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijk antwoord in petto

KAA Gent heeft een goede zaak gedaan in de strijd om de poulefase van de Conference League. Het trekt met een 2-0 voorsprong naar Nicosia.

"We wisten dat dit een uitgekookt, heel slim team is dat positioneel heel goed speelt en veel ervaring heeft. Daar hadden we in de eerste helft problemen mee om de juiste oplossingen te vinden", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse.

"We kwamen na de rust goed weg op een paar goede kansen van hen in de tegenaanval. Maar we hadden het grootste deel van de wedstrijd de controle en we scoren twee keer op het einde. Dan moet je gelukkig zijn."

Geen grote uitspraken

"Hoeveel kans we nu maken? We moeten even genieten van deze overwinning. Morgen gaan we met de hele groep en kinderen en familie erbij een activiteit inplannen. We hebben al veel matchen gespeeld, dus het is zaak om even iedereen erbij te betrekken."

"En daarna zullen we naar volgende week kijken. Alles op zijn tijd, we weten dat het niet simpel zal worden. Misschien dat we nu 51% of 52% kans maken, maar we weten dat het niet over is. 2-0 is niet het einde van de wereld, als coach van APOEL zou ik er ook nog in geloven. Ik ga geen grote uitspraken doen."