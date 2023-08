KRC Genk beleeft moeilijke avond tegen Adana Demirspor, maar heeft goede uitgangspositie op zak

Racing Genk heeft de heenwedstrijd tegen Adana Demirspor gewonnen met het kleinste verschil. De Limburgers haalden een 0-1 achterstand op, Munoz scoorde in de toegevoegde tijd de winnende treffer.

De bezoekers uit Turkije kwamen zich niet ingraven in de Cegeka Arena en gingen hun kans. Het resultaat was een leuke pot voetbal waarbij het spel goed op en neer ging. Genk domineerde, maar het grootste gevaar kwam in het eerste halfuur van de bezoekers.

Doelman Maarten Vandevoordt hield zijn team na 20 minuten overeind toen Ndiaye alleen voor hem opdook en schudde een prima redding uit zijn mouwen op een knal van Yusuf San.

Genk raakte aanvankelijk niet verder dan een schot van Fadera dat naast ging en een poging van Sor die afgeblokt werd. Een echt goede kans kwam er voor de pauze voor Oyen die zijn kopbal gered zag door de bezoekende doelman.

© photonews

Het tweede bedrijf kon niet slechter beginnen voor Racing Genk want al na anderhalve minuut stond de 0-1 achterstand op het scorebord. Akbaba trapte het leer in de verste hoek binnen, ditmaal had Vandevoordt geen verhaal.

Wouter Vrancken kreeg een oorverdovend fluitconcert over zich heen toen hij Luca Oyen na een uur naar de kant haalde, Bonsu Bah nam zijn plaats in. De Smurfen gingen op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er een kwartier voor tijd toen Tolu een voorzet van Galarza heerlijk in één tijd binnen knalde.

© photonews

Een slotoffensief leverde uiteindelijk alsnog de winnende treffer op. In de toegevoegde tijd kopte Munoz de 2-1 aan de tweede paal binnen. Er was nog een geweldige redding van Vandevoordt nodig op een knal van Akbabka.

Een Europese overwinning die Racing Genk bloed, zweet en tranen gekost heeft maar veel deugd zal doen. Toch staat nu al vast dat het nog een moeilijke avond zal worden in Turkije volgende week.