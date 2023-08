Analist spreekt klare taal over terugwedstrijd van KAA Gent in Conference League

KAA Gent boekte een 2-0-overwinning tegen KAA Gent. Zonder dramatische elementen mag de kwalificatie niet meer mislopen.

Met twee doelpunten bonus op zak trekt KAA Gent volgende week naar Cyprus. Analist Tom Boudeweel zag vooral een goed resultaat voor de Buffalo’s.

“Met een 2-0-overwinning mocht Gent zeker niet klagen. Want het vertoonde spel was eigenlijk echt niet goed. Te veel slordige ballen, te weinig tempo en vooral een spitsenduo dat helemaal niet in de match zat. Cuypers en Orban waren voor een zeldzame keer onzichtbaar”, klinkt het bij Sporza.

Nochtans zag het er naar uit dat er geen goals gingen vallen. “Tot Fofana met bijzonder veel geluk toch een openingstreffer vond en Hong nadien met een hele mooie treffer verdubbelde.”

De kwalificatie ligt nu heel dichtbij. “Met deze uitgangspositie moet Gent zich altijd kunnen plaatsen. Vooral omdat er bij APOEL verdedigend wel iets staat, maar ze vooraan echt wel te licht wegen.”

Al was er ook nog vorig jaar… “Voor een ploeg die vanuit de organisatie speelt, zal het moeilijk worden om Gent onder druk te zetten. Tenzij de Buffalo's even dramatisch spelen als een jaar geleden in Nicosia, toen ze daar met 2-0 verloren.”