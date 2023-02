Roef stopt strafschop, maar pijnlijk balverlies zorgt voor Gentse nederlaag in Qarabag

In de Conference League trok KAA Gent naar Qarabag voor de heenwedstrijd in de tussenfase richting achtste finales. Geen makkelijke opdracht, besefte Hein Vanhaezebrouck zelf ook.

"Qarabag is een ploeg voor de top-4 in België", aldus Hein Vanhaezebrouck vooraf al. "Winnen zou een stunt zijn." Meteen alles en iedereen op scherp bij de Buffalo's, waar de oefenmeester koos voor Gift Orban en Cuypers in de spits. In doel kreeg Davy Roef nog eens zijn kans.

Bij de thuisploeg was het vooral uitkijken naar Zoubir, die veelvuldig met kwieke acties wist uit te pakken. Toch wilde beide teams met oog op de terugmatch niet al te veel risico's nemen aanvankelijk. Veel kansen kregen we dan ook niet te zien voor de pauze.

Pijnlijk balverlies

Gent kwam even goed weg na een duw van Okumu, maar ref en VAR grepen bij die fase niet in. Aan de overkant miste Hong misschien wel de beste kans, maar de 0-0 ruststand was alles bij elkaar niet onlogisch te noemen.

Na de pauze ging de bal wél op de stip voor Qarabag na handspel van Torunarigha - streng van de VAR in dit geval. Sheydayev nam het cadeautje echter niet in dank aan en trapte te nochalant, waardoor Roef wist te redden.

Xhixha op de lat

Gent toonde zich aanvallend onmondig, maar leek lange tijd wel op weg naar een 0-0 gelijkspel en dus prima uitgangspositie richting terugwedstrijd volgende week. Tot balverlies meteen werd afgestraft: Jankovic vond Leandro Andrade aan de tweede paal en die maakte er knap 1-0 van.

In de slotfase was de 2-0 nog iets meer nabij dan de 1-1, maar Zoubir trapte voorlangs en Xhixha vond bij de beste kans de lat op zijn weg. Gent gaat met een kleine nederlaag terug naar huis en moet het volgende week in de Ghelamco Arena proberen afmaken.